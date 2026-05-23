Frühes EM-Aus: Deutschland gehört im "Socca" nicht zur Weltspitze!

Deutschland scheidet wieder mal früh aus. – Foto: Julian Meusel

Der Socca Euro Cup, die Kleinfeld-Europameisterschaft, wird vom 20. bis 24. Mai in Tirana ausgetragen. 13 Amateurkicker, darunter Marco Cirillo, Emincan Tekin, Enes Küc und Pascal El-Nemr mit viel Regionalliga-Erfahrung, sind nach Albanien gereist, um Deutschland zu vertreten. Coach der offiziellen deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft ist weiterhin Malte Fröhlich, der wieder die auffälligsten und vermeintlich besten Akteure aus den Kleinfeld-Ligen nominiert hat. Unterstützt wird er von Co-Trainer Malik Hadziavdic sowie Videoanalyst Justus Lemp, der das Team im Bereich Gegneranalyse und Matchvorbereitung begleitet.

Deutschland hatte nach den 4:2-"Pflichtsiegen" gegen Kosovo und Belgien das Achtelfinale vorzeitig erreicht. Auch bei der 0:3-Niederlage gegen Italien war im letzten Gruppenspiel eine spielerische Überlegenheit zu erkennen, die die Deutschen aber nicht in Tore ummünzen konnten. Nach dem Rückstand riskierte die Fröhlich-Truppe in der 2. Halbzeit früh schon alles mit dem "Flying Goalie" und kassierte einen "Empty Netter". Damit war der Drops gelutscht und das dritte Gegentor in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik.

Im Achtelfinale sah das Bild gegen Kasachstan, die nominelle Nr. 1 im Socca World Ranking, ähnlich aus. Der Favorit legte ein frühes Tor vor und stand danach defensiv extrem stark. Die Deutschen hatten viel Ballbesitz, blieben aber in der Offensive glücklos und mussten Mitte der zweiten Halbzeit nach einem Fehler im Spielaufbau das 0:2 hinnehmen. Kasachstan nutzte die größer werdenden Räume und kam letztlich zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg.

Für Deutschland setzt sich eine Serie der Misserfolge fort. Schon beim letzten Socca Euro Cup kam das Aus im Achtelfinale. Beim Socca World Cup war es auch nur das Viertelfinale.

Wer das Turnier weiterverfolgen möchte, kann dies auf der Youtube-Seite der International Socca Federation tun (mit englischem Kommentar). Der DKFV, der Deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband, streamt die deutschen Partien immer selbst. Jede Partie könnt ihr euch in kompletter Länge mit deutschem Kommentar hier nochmal anschauen. Die Streams sind unten eingebettet.