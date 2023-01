Frühes Aus in Riegelsberg 1.FC Saarbrücken: Am Sonntag Zwischenrunde in Wadern

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ist am Samstag beim 8. Prowin-Cup des 1. FC Riegelsberg schon in der Vorrunde ausgeschieden. Schon im ersten Malstatter Turnierspiel gab es eine 1:2-Niederlage gegen den Saarlandligisten FV Schwalbach. Im zweiten Spiel musste man sich den Sportfreunden Köllerbach, die man am Vorabend in Wadern noch 3:2 schlagen konnte, mit 2:5 geschlagen geben. Auch Köllerbach spielt im Freien in der Saarlandliga. Das Aus stand somit schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Masters-Favoriten SV Hellas Bildstock fest, das die Mannschaft von Trainer Sammer Mozain mit 2:1 gewinnen konnte. Somit schied auch Bildstock frühzeitig aus und büßte die Möglichkeit auf weitere Punkte für die Masters-Quali8fikation ein. Der FV Schwalbach und die Sportfreunde Köllerbach qualifizierten sich für die Viertelfinal-Spiele.

Beim Turnier des FC Wadrill erreichte das FCS-Team die Zwischenrunde, die am Sonntag ausgespielt wird. Das Saarbrücker Team greift in der Herbert-Klein-Halle in Wadern um 15.21 Uhr ins Geschehen ein, das zweite Zwischenrundenspiel ist dann für 16.29 Uhr vorgesehen.