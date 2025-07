Frühes Aus im Bezirkspokal: Lühe und Apensen kassieren Niederlagen

Die SG Lühe hatte beim 0:5 im Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen kaum eine echte Chance. Die Altländer machten als Kreisligist eine neue Erfahrung im Bezirkspokal: Sie hielten mit den favorisierten Gästen durchaus mit, leisteten sich aber die entscheidenden Fehler, um das Ergebnis ausgeglichen zu gestalten. Dass die Sommerpause nach dem Kreispokal-Sieg, der Lühe für den Wettbewerb berechtigte, sehr kurz war, war aus Sicht der SGL kein Faktor.

Kreisligist ist gefragter Testspielgegner

„Der Gegner war nicht unbedingt zu groß, das Ergebnis geht grundsätzlich aber in Ordnung“, sagt Trainer Steffen Wilkens nach der Niederlage gegen den Vorjahresvierten der Bezirksliga Lüneburg 3.

„Für uns war das definitiv ein Bonusspiel, überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Dass wir die Testspiele gegen die Bezirksliga-Teams von Hedendorf und Ahlerstedt angefragt bekommen haben, ist gemeinsam mit diesem Pokalspiel eine Anerkennung für unsere Leistung in den letzten Jahren.“ In dieser Saison wurde der Modus verändert, sodass schon in den ersten Runden überregionale Paarungen möglich sind.