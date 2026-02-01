Frühes Aus für Titelverteidiger

Titelverteidiger SV Auersmacher ist beim Hallenmasters des Saarländischen Fussballverbandes früh ausgeschieden. Der Rekordsieger musste sich schon in seinem ersten Turnierspuel dem Saarlandligisten SpVgg. Quierschied mit 0:2 beugen. "Da wussten wir, dass wir uns steigern müssen und das hatten wir ja in den letzten Turnieren immer geschafft", sagte Spieler Pateick Jantzen nach dem letzten Gruppenspiel. Er selbst sorgte dann im zweiten Gruppenspiel gegen die Sportfreunde Köllerbach mit drei Treffern für den 4:0-Zwisxhenstand nachdem Maximilian Escher den Titelverteidiger in Führung brachte. Doch Köllerbach kam bis auf 4:3 heran. Marius Schley rettete dem SVA den 5:3-Sieg. Im letzten Geuppenspiel gegen Oberliga-Konkurrent FV Eppelborn hätte ein Remis gereicht, doch nach fünf Minuten führte der Oberliga-Konkurrent durch h Matthias Krauss. Kurz danach flog Philipp König vom Feld. "Das war total übertrieben, wenn er da in der Anfangsphase Rot zeigt, das schwächte uns total. Das hat in Unterzahl Kraft gekostet, aber wir hatten danach ja Chancen, in Führung zu gehen, auch durch mich", sagte Jantzen weiter. Krauss und Jonas Strässer liessen in def Schlussphase dann aber mit zwei Treffern für Eppelborn grosse Verärgerung beim SV Auersmacher über das frühe Auschreiden.