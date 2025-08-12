Frühes Aus für den FSV Vohwinkel und den CSC

In der kommenden Woche startet unterdessen die Bezirksliga in die neue Saison. Dabei kommt es am Samstag zum Derby zwischen Vohwinkel und Cronenberg. Anpfiff in der Lüntenbeck ist um 16 Uhr. Am dritten Spieltag (31. August) steigt mit der Partie zwischen dem TSV 05 Ronsdorf und dem CSC das nächste. Es beginnt im Rahmen des traditionellen Waldfestes um 18 Uhr.