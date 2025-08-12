Frühes Aus für den FSV Vohwinkel und den CSC

Die Vohwinkeler mussten sich am Sonntag dem Landesligisten TSV Solingen mit 0:3 geschlagen geben. 200 Fans waren in der Lüntenbeck dabei. Zwei Treffer erzielte Jesper Simon Teske (27./49.), für die Entscheidung sorgte Tim Schwarz (55.). Der FSV zeigte eine ordentliche Leistung, war aber gegen das klassenhöhere Team am Ende chancenlos.
Der Landesliga-Absteiger Cronenberger SC zog beim Bezirksligisten TV Kalkum-Wittlaer mit 0:1 den Kürzeren. Das Tor von Anton Haug fiel vor 100 Zuschauerinnen und Zuschauern bereits in der 10. Minute. Die Cronenberger bemühten sich zwar um den Ausgleich, waren aber im Angriff nicht durchschlagskräftig genug.
Der Regionalligist Wuppertaler SV empfängt erst am Mittwoch den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum. Gespielt wird nach einem Tausch des Heimrechts ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo. Der Sieger des Niederrheinpokals darf in der Saison 2026/27 am DFB-Pokal teilnehmen.
In der kommenden Woche startet unterdessen die Bezirksliga in die neue Saison. Dabei kommt es am Samstag zum Derby zwischen Vohwinkel und Cronenberg. Anpfiff in der Lüntenbeck ist um 16 Uhr. Am dritten Spieltag (31. August) steigt mit der Partie zwischen dem TSV 05 Ronsdorf und dem CSC das nächste. Es beginnt im Rahmen des traditionellen Waldfestes um 18 Uhr.