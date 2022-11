Früheres Grimlinghausener Talent fährt zur WM Erst im September hatte Armel Bella-Kotchap sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Nun nimmt ihn Bundestrainer Hansi Flick mit zur Weltmeisterschaft nach Katar.

Zwei Fußball-Profis, die in ihrer Jugendzeit für Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss gekickt haben, sorgen in diesen Tagen für Schlagzeilen. Nach Torwart Jan Olschowsky, der als kleiner Junge beim SV Glehn begann und am Dienstag beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt feierte, stand am Donnerstag Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap im Fokus.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 20-Jährigen, der in seiner Jugend drei Jahre für den SC Grimlinghausen kickte, für seinen WM-Kader und ließ dafür Routinier Mats Hummels zu Hause. Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft hatte Bella-Kotchap im September im National League-Spiel gegen England gefeiert. Auf den Deutsch-Kameruner war Hansi Flick damals wegen dessen starken Leistungen beim Premier League-Klub FC Southhampton aufmerksam geworden. Klar, dass das bei seinem Jugendverein SC Grimlinghausen mit großer Freude aufgenommen wurde: „Man ist schon ein bisschen stolz, wenn man bei so einer tollen Karriere als Trainer dabei war“, meinte damals Michael Wolf, der Armel Bella-Kotchap zusammen mit Detlef Reintges ein Jahr in der F-Jugend und zwei in E-Jugend trainiert hatte. Am Freitag dürfte dann wieder Jan Olschowksy im Mittelpunkt stehen. Weil bei der Borussia Yann Sommer und Tobias Sippel weiter aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung stehen, wird der 20-Jährige gegen Borussia Dortmund wohl seine Bundesliga-Heimpremiere im Borussia-Park feiern.