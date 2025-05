Früherer Westfalenligist kehrt in die BL zurück - Neuling aus Hagen

Am vorletzten Spieltag gewann Hedefspor Hattingen das Topspiel beim Verfolger TuRa Rüdinghausen am Samstagabend und hat sich zum Meister in der Kreisliga A2 Bochum gekrönt. Hedefspor kehrt damit nach sieben Jahren in die Bezirksliga zurück.

Im Fußball-Kreis Hagen gewann der SV Ararat Gevelsberg das Duell der A-Liga-Meister gegen den SV Boele-Kabel mit 3:0 und steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in den überkreislichen Fußball auf.