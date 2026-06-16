Früherer Verbandsliga-Spieler übernimmt beim Bezirksligisten

– Foto: Eibner / Verein

Der FV Grün-Weiß Ottenbronn geht mit Christopher Paurevic als neuem Trainer in die kommende Bezirksliga-Saison. Der 32-jährige Deutsch-Kroate übernimmt einen Verein, der zuletzt konstant in der oberen Tabellenhälfte beziehungsweise im gesicherten Mittelfeld stand. Nach vier einstelligen Platzierungen in Serie soll der nächste Entwicklungsschritt folgen und neue sportliche Impulse setzen können.

Paurevic kommt mit einer klaren Fußballbiografie nach Ottenbronn. Als Spieler war er viele Jahre in Landesliga und Verbandsliga unterwegs, unter anderem beim GSV Maichingen, beim TSV Schornbach, bei Calcio Leinfelden-Echterdingen und bei der SG Sonnenhof Großaspach II. Insgesamt stehen in seiner Spielerbilanz 149 Partien, acht Tore und eine Vorlage. Besonders beim GSV Maichingen war Paurevic über mehrere Spielzeiten präsent und sammelte dort Erfahrung in unterschiedlichen Rollen.

Auch als Trainer hat der 32-Jährige bereits erste Schritte gemacht. In Maichingen arbeitete er als spielender Co-Trainer und später als Co-Trainer in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Seine bisherige Trainerbilanz umfasst drei Spiele mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Nun folgt mit dem Traineramt beim FV Grün-Weiß Ottenbronn die erste größere Aufgabe in verantwortlicher Position.