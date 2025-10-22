Früherer Oberliga-Trainer geht sofort beim Bezirksligisten

Es gibt einen Trainerwechsel bei unserer ersten Mannschaft: Andreas Lechner und Sascha Bickert sind nicht mehr Trainer in Hessigheim. Nach den jüngsten Ergebnissen saß man zusammen und Andy stellte sein Traineramt zur Verfügung. Am gestrigen Dienstagabend verabschiedeten sich beide persönlich von der Mannschaft.

Andy und Sascha waren für unseren Verein und die Verantwortlichen weit mehr als nur Trainer, längst sind Freundschaften entstanden und sie sind bestens im Verein integriert. Wir sind beiden für zweieinhalb enorm erfolgreiche Jahre sehr dankbar. Mit ihnen konnten wir uns nach dem Wiederaufstieg sofort in der Bezirksliga etablieren und wurden Dritter sowie Vierter. Als Krönung holten wir den Bezirkspokal im vergangenen Mai - der größte Erfolg der Vereinsgeschichte bleibt immer eng mit ihren Namen verbunden.

In dieser Saison konnte die Mannschaft leider nur selten an die letzten Spielzeiten anknüpfen und steht auf Rang 15. Jetzt gilt der volle Fokus darauf sportlich wieder in die Spur zu finden. Dabei ist die Mannschaft besonders in der Pflicht.