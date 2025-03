Früherer Oberliga-Spieler wird neuer Trainer beim Kreisligisten

Daniel Frank, Spielleiter des VfR Murrhardt, sagt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Markus Gentner ab der Saison 2025/2026. Seine Spielphilosophie und Leistungsdenken passen genau in das Anforderungsprofil des VfR Murrhardt. Wir sind uns sicher, dass er an die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger anknüpfen kann und die junge Mannschaft weiter entwickeln wird."

In welcher Liga der VfR Murrhardt in der neuen Runde spielen wird, ist derzeit noch nicht sicher. Das Team belegt momentan den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall, Dieser wüprde am Saisonende die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bezirksliga bedeuten. Der Rückstand zum Spitzenreiter SV Unterweissach beträgt sieben Punkte bei einem Spiel weniger. Der VfR Murrhardt hat hingegen zehn Zähler Vorsprung vor dem Drittplatzierten, der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach.

So sieht die Tabelle in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall aus:

1. SV Unterweissach 19 17-2-0 70:22 53

2. VfR Murrhardt 18 15-1-2 60:18 46

3. Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 19 11-3-5 56:35 36

4. FSV Weiler zum Stein 19 8-4-7 41:41 28

5. TSV Sechselberg 18 7-4-7 48:48 25

6. TSV Althütte 18 8-1-9 44:44 25

7. SV Steinbach 19 7-4-8 39:46 25

8. TSC Murrhardt 17 7-3-7 40:44 24

9. Großer Alexander Backnang 19 6-5-8 39:45 23

10. SV Allmersbach II 18 6-4-8 38:38 22

11. TSV Oberbrüden 18 6-1-11 48:60 19

12. FV Sulzbach/Murr 19 6-1-12 48:60 19

13. SC Fornsbach 19 4-5-10 30:45 17

14. SK Fichtenberg 19 4-4-11 35:42 16

15. SC Urbach II 19 4-4-11 33:81 16