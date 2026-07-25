Früherer Oberliga-Mittelfeldspieler verstärkt Landesligist

Der FV Sportfreunde Neuhausen treibt seine personelle Neuausrichtung für die Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran und verstärkt sich mit Michel Forzano. Der erfahrene Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Harthausen nach Neuhausen und bringt neben seiner Laufbahn als Spieler auch umfangreiche Erfahrung als Trainer mit.
Forzano blickt auf eine vielseitige Karriere zurück. Bereits in der Saison 2009/10 sammelte er erste Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg für den VfL Kirchheim/Teck. Anschließend folgten Stationen bei Catania Kirchheim, dem VfL Kirchheim/Teck, dem TSV Bernhausen und zuletzt dem TSV Harthausen. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 167 Pflichtspiele, erzielte 21 Tore und bereitete weitere 22 Treffer vor.
Besonders erfolgreich verlief seine Zeit beim TSV Bernhausen. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga spielte er mit dem Verein in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. In der Saison 2021/22 überzeugte er mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 26 Bezirksliga-Partien. Auch in der Landesliga blieb er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und kam in der Spielzeit 2022/23 auf 22 Einsätze mit zwei Treffern und zwei Assists.
Zuletzt war Forzano beim TSV Harthausen nicht nur als Spieler, sondern auch als Spielertrainer tätig. Bereits zuvor sammelte er Trainererfahrung bei Catania Kirchheim und dem VfL Kirchheim/Teck. Seine Trainerbilanz umfasst 170 Spiele mit 88 Siegen, 31 Unentschieden und 51 Niederlagen.
Mit der Verpflichtung von Forzano wächst der Kader des neuen Trainers Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao weiter an. Der Mittelfeldspieler ist bereits der 18. bekannte Neuzugang der Sportfreunde. Zuvor verstärkten unter anderem Adonis Shalaj, Argjend Shalaj, Sören Bruckner, Miguel Cardoso, Luka Cagalj, Matej Livancic, Leon Rasic, Tyron Ferrari und Mandip-Pal Singh den Landesligisten. Dem gegenüber stehen zahlreiche Abgänge, darunter Simeon Potsolidis, Giuliano D'Aleo, Yasin Arslan und Marko Brekalo. Mit Forzano gewinnt Neuhausen einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der seine Qualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz unter Beweis gestellt hat.