Früherer Oberliga-Mittelfeldspieler verstärkt Landesligist

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Der FV Sportfreunde Neuhausen treibt seine personelle Neuausrichtung für die Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran und verstärkt sich mit Michel Forzano. Der erfahrene Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Harthausen nach Neuhausen und bringt neben seiner Laufbahn als Spieler auch umfangreiche Erfahrung als Trainer mit.

Forzano blickt auf eine vielseitige Karriere zurück. Bereits in der Saison 2009/10 sammelte er erste Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg für den VfL Kirchheim/Teck. Anschließend folgten Stationen bei Catania Kirchheim, dem VfL Kirchheim/Teck, dem TSV Bernhausen und zuletzt dem TSV Harthausen. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 167 Pflichtspiele, erzielte 21 Tore und bereitete weitere 22 Treffer vor.

Besonders erfolgreich verlief seine Zeit beim TSV Bernhausen. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga spielte er mit dem Verein in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. In der Saison 2021/22 überzeugte er mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 26 Bezirksliga-Partien. Auch in der Landesliga blieb er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und kam in der Spielzeit 2022/23 auf 22 Einsätze mit zwei Treffern und zwei Assists.