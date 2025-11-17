Früherer Etzenricht-Kapitän wird Trainer in „Dumba“

In einer Vereinsmeldung äußert sich Christian Ringler wie folgt zum bevorstehenden Engagement: „Ich freue mich, ab Sommer 2026 ein Teil dieses Vereins, der Mannschaft und des Umfeld sein zu dürfen. Gemeinsam wollen wir uns weiterentwickeln, hart arbeiten und einen erfolgreichen attraktiven Fußball spielen.“ Beim SC Kirchenthumbach ist man überzeugt, „dass man mit Christian Ringler einen erfahrenen Trainer verpflichtet, der die junge Mannschaft weiterentwickeln wird“, heißt es.



Ringler bringt einen reichen Erfahrungsschatz als Spieler und Übungsleiter mit. Als aktiver Spieler stand er unter anderem beim 1. FC Neukirchen, beim ASV Michelfeld und in Königstein auf dem Platz. Darüber hinaus führte er die Landesliga-Mannschaft des SV Etzenricht zwischen von 2006 bis 2008 als Kapitän aufs Feld.



Seine Trainerkarriere begann beim TSV Königstein, wo er in verschiedenen Klassen viele Jahre als Spielertrainer fungierte. Weiter zog es ihn zum ASV Michelfeld in die Kreisklasse, bevor er zur Saison 2022/23 das Amt beim 1. FC Neukirchen übernahm. In Neukirchen führte Ringler die Mannschaft in der vergangenen Saison bis in die Aufstiegsrelegation. Dort traf man in der ersten Runde auf den SC Kirchenthumbach. Diese umkämpfte Partie entschied „Dumba“ im Elfmeterschießen für sich.



In den verbleibenden Spielen der Kreisliga-Saison 2025/26 wird weiterhin Andreas Freiberger auf der Kommandobrücke des SC Kirchenthumbachs stehen und sein Amt nach der Saison auf eigenen hin Wunsch abgeben. „Aus Dankbarkeit für die geleistete Arbeit und das kurzfristige Engagement vor Saisonbeginn möchte man von Vereinsseite diesem Wunsch nachkommen“, teilt der SC mit, der im neuen Jahr unbedingt den Klassenerhalt realisieren will. Nach dem gestrigen 1:1-Unentschieden beim direkten Konkurrenten SC Eschenbach rangiert man weiterhin auf den vorletzten Tabellenplatz. Im letzten Spiel vor der Winterpause kommt am kommenden Sonntag der TSV Erbendorf in die Dumba-Arena.