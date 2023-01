Früherer Ehingen-Spieler Semir Telalovic feiert sein Bundesliga-Debüt Bei Borussia Mönchengladbach eingewechselt!

Noch vor zwei Jahren spielte Semir Telalovic für den SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga Württemberg. Nun feierte er ihm Alter von 23 Jahren seinen ersten Bundesligaeinsatz bei Borussia Mönchengladbach. Der Stürmer wurde am vergangenen Mittwoch beim Spiel gegen den FC Augsburg beim Stand 0:1 in der 87. Minute für Kouadio Koné eingewechselt. Besonders dabei ist die Tatsache, dass Telalovic in der Vergangenheit lange in Ehingen spielte und dort erste Schritte im Herrenbereich bestritt. Nun absolvierte er sein Profi-Debüt in Gladbach.

Telalovic spielte in der Jugend erst für die TSG Ehingen, ehe er dann für den SSV Ehingen-Süd auflaufen durfte. Beide Vereine gratulierten dem 23-Jährigen via Instagram. Nach erfolgreichen Jahren in seinem Geburtsort Ehingen (Quelle: Transfermarkt.de) wechselte er dann im Jahr 2021 zum Regionalligisten FV Illertissen, wo er direkt funktionierte: In 23 Spielen konnte der Stürmer 14 Tore und zwei Vorlagen beisteuern und war unangefochtener Leistungsträger beim FV.

Diese Erfolge blieben von den größeren Vereinen nicht unbemerkt und so klopfte im Winter 2022 die zweite Mannschaft von der Borussia an. Ebenfalls konnte er sich schnell an die Regionalliga West anpassen und lies in der Scoring-Performance kein Stück nach. Diese Leistungen wurden nun belohnt, deswegen wechselte ihn der der Gladbacher Trainer Daniel Farke für die letzten vier Minuten des Spiels ein. Ein Ehinger, der es also weit gebracht hat und dessen Weg nach oben mit Sicherheit noch nicht zu Ende ist.

