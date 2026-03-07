Früherer BVB-U23-Spieler kehrt zu Heimatclub in die Bezirksliga zurück Nach einer steilen Karriere im Dortmunder Raum schließt sich ab Sommer ein Kreis. von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Arif Et spielt seit 2022 für den BSV Schüren. – Foto: Mario Sachsenweger

Bezirksliga-Aufsteiger ASSV Letmathe, der mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt, hat auf dem Transfermarkt aufhorchen lassen, wenn gleich der Mann im Mittelpunkt wohl erst im Laufe der Hinrunde 2026/27 zum Einsatz kommen wird. Der Iserlohner Stadtteilverein hat sich zur neuen Saison die Dienste von Arif Et gesichert. Der 33-Jährige kehrt damit nach 16 Jahren zu dem Verein zurück, wo einst die Karriere als einer der treffsichersten Mittelstürmer im ambitionierten Dortmunder Fußball begann.

2010 verabschiedete sich Et in Richtung U19 von Borussia Dröschede. Von 2014 bis 2016 schoss er dort die Landesliga kurz und klein und wurde mit 29 und 41(!) Saisontoren zweimal in Serie Torschützenkönig. Es folgte der Wechsel in die Oberliga zum FC Brünninghausen, wo er seine Knipser-Qualitäten (45 Tore in 94 Spielen) weiter unter Beweis stellen konnte, sodass die U23 von Borussia Dortmund auf den gebürtigen Bochumer aufmerksam wurde und ihn unter Vertrag nahm. In der abgebrochenen "Corona-Saison" 2019/20 reichte es aber nur für vier Einwechselungen in der Regionalliga West. 2021 verpflichtete dann der ambitionierte Landesligist IG Bönen den gebürtigen Bochumer, mit der er ein Jahr später den Aufstieg in die Westfalenliga feierte. Et schloss sich daraufhin dem Westfalenligisten BSV Schüren an, für den er bis heute immer noch aktiv ist, aber kein Pflichtspiel mehr bestreiten wird. In der Wintervorbereitung Ende Januar beim Testspiel gegen den TuS Eichlinghofen verletzte sich Arif Et schwer am Knie. Die Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie, sowie Schäden am Innen- und Außenband.

Winterwechsel war geplatzt Dabei wäre Et schon in diesem Winter fast bei seinem Ex-Verein gelandet, der mit der Sofort-Verpflichtung des ebenfalls Ober- und Westfalenliga-erfahrenen Sturm-Routiniers Kingsley Nweke (35) ein weiteres Ausrufezeichen setzen konnte. "Ende November hatten wir uns darüber Gedanken gemacht, was wir brauchen, um uns im Winter zu verstärken", erklärt Letmathes Sportlicher Leiter Eugen Melikhov in der "IKZ". "Uns war schnell klar, dass ein Spieler hermuss, der eine Aura hat, Präsenz zeigt und Tore schießt. Arif und Kingsley Nweke waren unsere ersten Ansprechpartner, weil es uns wichtig war, dass wir Erfahrung ins Team bekommen." Doch Et lehnte vorerst ab. "Ich wollte den Verein nicht in der Winterpause wechseln. Ich bin dafür, dass man Dinge, die man beginnt, auch zu Ende bringt." So setzte man sich im Februar noch einmal zusammen und einigte sich auf einen Sommertransfer. Klar ist auch, dass angesichts der schweren Knieverletzung des 33-Jährigen Geduld für das Comeback gefragt ist. Er habe aller Zeit der Welt und solle bloß nichts überstürzen, so der ASSV-Vorsitzende Jens Schaulandt, der betont, dass sich Et trotz anderer Angebote bewusst für seinen Jugendverein entschieden habe. "Ich wäre nur dorthin gewechselt, wo ich schon mal war. Letztendlich kamen nur Letmathe oder Dröschede infrage, aber zur Borussia war der Kontakt nicht so eng", erklärt Et, der gleich für zwei Jahre und ligaunabhängig zugesagt hat. Grund dafür ist auch, dass sich der selbstständige Vermögensberater mit seiner Familie wieder im Märkischen Kreis sesshaft wird.