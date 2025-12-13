Früherer Bayern-Profi zeigt Ratingens Reserve ihre Grenzen auf

Die Düsseldorfer sammelten sich, sie erholten sich von diesem Schock und hatten wie erwartet anschließend mit dem 29 Jahre alten Sinan Kurt den überragenden Akteur auf dem Feld. Der spielte einst zwei Jahre bei Bayern München und dann bei Hertha BSC. Aber das ist zehn Jahre her, jetzt heißt es siebte Liga spielen. Aber Lust auf Fußball, den hat er unvermindert. Er setzte in Klasse-Manier den Ratingern noch vor dem Wechsel zwei Bälle ins Netz und so kam die U23 bei der 0:3-Heimschlappe nie für einen Sieg infrage. Auch wenn Len Brammertz kurz vor dem Pausenpfiff einen feinen Schuss ganz knapp neben das Tor des Tabellenführers setzte.