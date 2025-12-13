Früherer Bayern-Profi zeigt Ratingens Reserve ihre Grenzen auf

Das vorgezogene Bezirksliga-Heimspiel der U23 von Ratingen 04/19 gegen den Tabellenführer MSV Düsseldorf begann verheißungsvoll. Denn schon mit dem ersten Ratinger Angriff traf der junge Ben Gubsch mit einem satten Schuss nur die Latte. Ein feiner Angriff über die rechte Seite – sollte da wirklich etwas drin sein für die U23? Nein, die Sensation blieb aus.
Die Düsseldorfer sammelten sich, sie erholten sich von diesem Schock und hatten wie erwartet anschließend mit dem 29 Jahre alten Sinan Kurt den überragenden Akteur auf dem Feld. Der spielte einst zwei Jahre bei Bayern München und dann bei Hertha BSC. Aber das ist zehn Jahre her, jetzt heißt es siebte Liga spielen. Aber Lust auf Fußball, den hat er unvermindert. Er setzte in Klasse-Manier den Ratingern noch vor dem Wechsel zwei Bälle ins Netz und so kam die U23 bei der 0:3-Heimschlappe nie für einen Sieg infrage. Auch wenn Len Brammertz kurz vor dem Pausenpfiff einen feinen Schuss ganz knapp neben das Tor des Tabellenführers setzte.
Die Düsseldorfer schalteten im zweiten Durchgang wie zu erwarten ganz auf den Verwaltungsmodus. Also hinten dicht machen und zusehen, was die Ratinger so offensiv vortragen. Damit konnten sie noch einen Elfmeter rausholen, als Schlussmann Sam Koch zu spät kam beim Herauslaufen. Gegen den satten Schuss von Carlos Penan, der längere Ratinger Vergangenheit hat, war er beim 0:3 machtlos. Bei den Gastgebern gab es keine Enttäuschungen. Der Sportliche Leiter Tobias Krampe zu der engagierten Heim-Vorstellung: „Das Ergebnis geht in Ordnung, uns ist gegen einen übermächtigen Gegner ein gutes Spiel gelungen. Da war die individuelle Klasse des MSV, dem Tabellenführer, ständig erkennbar.“
Weiter geht es nun für die U23 nach diesem letzten Hinrundenspiel am 1. Februar des neuen Jahres mit dem ersten Rückrunden-Heimspiel gegen Eller 04. Und eine Woche später, 8. Februar, folgt das Duell in Hösel.
Der dort beheimatete SV fährt als krasser Außenseiter zum letzten Spiel des Jahres am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bezirksliga. Denn Gastgeber ist der Tabellendritte Eller 04, der zuletzt zwei Siege landete und sogar beim Top-Favoriten MSV Düsseldorf mit 2:1 gewann. Dadurch kamen die Elleraner bis auf zwei Zähler an den Spitzenreiter heran. Da wollen sich die favorisierten Platzherren mit Sicherheit keinen Ausrutscher erlauben.
Aber der SV Hösel fährt völlig entspannt an die Vennhauser Allee. Der Aufsteiger hat durch den Heimdreier zuletzt gegen Sparta Bilk Platz sieben zurückerobert und das sorgt für reichlich Selbstbewusstsein. So meinte Trainer Tomislav Mirosavljevic: „Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben aber bereits mehrfach gezeigt, dass wir auch bei starken Gegnern was holen können. Genau das ist unser Ziel.“ Nicht dabei sind die gesperrten Leo Prusa und Sebastian Höfig – und wie diese Lücken geschlossen werden, wollte der SVH-Coach nicht verraten. Der längst herbeigesehnte Ali Aktag ist ab dem 1. Januar spielberechtigt.