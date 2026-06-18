Früherer Ahlener Regionalliga-Akteur kehrt an die Werse zurück

Bereits zwischen 2020 und 2022 lief Anan für RWA in der Regionalliga auf und kennt sowohl das Umfeld als auch die Erwartungen rund um das Wersestadion bestens. Nach seinem Abschied aus Ahlen führte sein Weg über den TuS Bövinghausen und Türkspor Dortmund zur SG Wattenscheid 09. Dort gehörte er in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung aus 153 Oberliga- und 79 Regionalliga-Partien, seiner Flexibilität in der Offensive und seiner Torgefahr soll Anan künftig eine wichtige Rolle im neu formierten Kader von Rot Weiss Ahlen einnehmen.

Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan sagt zum Neuzugang: „Ilias bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unseren Neuaufbau suchen. Er kennt den Verein, weiß, was Rot Weiss Ahlen ausmacht, und verfügt über viel Erfahrung im westfälischen Fußball. Seine Zahlen aus der vergangenen Saison sprechen für sich. Gleichzeitig ist er ein Spieler, der Verantwortung übernehmen kann und der unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für eine Rückkehr nach Ahlen entschieden hat.“

Anan freut sich auf die Rückkehr: „Ich habe die Zeit bei Rot Weiss Ahlen immer in sehr guter Erinnerung behalten. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als die Gespräche zustande gekommen sind. Der Verein steht vor einem Neuanfang und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg erfolgreich mitzugestalten. Das Wersestadion, die Fans und das gesamte Umfeld sind etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, wieder für Rot Weiss Ahlen aufzulaufen."