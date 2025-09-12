Frühere Bezirksliga-Institution zieht sich in die B-Liga zurück

Der SuS Merklinde klopfte rund um die Jahrtausendwende sogar an die Tür der Landesliga. Diese Spielklasse, damals noch 5. Liga, war der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte von 1983 bis 1985. Seit 2014 spielt der Traditionsverein von 1946 im Oberhaus des Fußball-Kreises Herne. Doch auch dies ist mit dem heutigen Tage Geschichte. Am Sonntag tritt die Mannschaft zum dritten Mal nicht an und wird damit aus der Wertung genommen.
Merklinde ist damit der nächste Absteiger aus der Kreisliga A Herne, nachdem sich bereits vor Saisonbeginn die SF Habinghorst/Dingen zurückgezogen hatte.
Spielermangel ist die offizielle Begründung des Vereins. Noch im Sommer 2025 war der Klassenerhalt geschafft worden - im Entscheidungsspiel an Pfingsten gewann die Mannschaft deutlich mit 4:1 gegen den RSV Holthausen. Doch danach blieb vieles unklar. Es fehlten sowohl ein Trainer als auch ein Sportlicher Leiter, und auch in Sachen Spielerkader hielt sich der Verein lange bedeckt. Nach mehr als 20 Jahren im Verein war der Sportliche Leiter Martin Broll nach der Saison 2024/25 zurückgetreten. Auch im Vorstand hatte es einen tiefgreifenden Umbruch gegeben. Zum 80-jährigen Jubiläum muss nun ein Neuanfang in der Kreisliga B Herne vorgenommen werden.
Für die Kreisliga A Herne bedeutet der Rückzug aller Voraussicht nach "Langeweile" im Tabellenkeller. Nur wenn zwei Mannschaften aus dem Fußball-Kreis Herne aus der Bezirksliga absteigen, würde noch eine Mannschaft sportlich aus der Kreisliga A Herne absteigen.