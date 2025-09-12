Frühere Bezirksliga-Institution zieht sich in die B-Liga zurück

Der SuS Merklinde klopfte rund um die Jahrtausendwende sogar an die Tür der Landesliga. Diese Spielklasse, damals noch 5. Liga, war der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte von 1983 bis 1985. Seit 2014 spielt der Traditionsverein von 1946 im Oberhaus des Fußball-Kreises Herne. Doch auch dies ist mit dem heutigen Tage Geschichte. Am Sonntag tritt die Mannschaft zum dritten Mal nicht an und wird damit aus der Wertung genommen.

Merklinde ist damit der nächste Absteiger aus der Kreisliga A Herne, nachdem sich bereits vor Saisonbeginn die SF Habinghorst/Dingen zurückgezogen hatte.