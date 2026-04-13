Früher Treffer von Abend entscheidet emotionales Spitzenspiel

Nina-Marie Abend – Foto: Indira Indorf

Am 15. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG Beckedorf/Ritterhude mit 1:0 beim TSV Brunsbrock gewonnen. Der Tabellendritte empfing den Spitzenreiter, ein frühes Tor entschied die Partie. Beckedorf/Ritterhude bleibt damit auf Kurs Richtung Landesliga, Brunsbrock rutscht um einen Platz ab.

Dennoch erwischen die Gäste den besseren Start und gingen bereits in der neunten Minute in Führung. Nina-Marie Abend nutzte eine zu passive Verteidigung und traf zur Führung. „Beim 1:0 haben wir schlecht ausgesehen. Da haben wir zu lasch verteidigt und zu wenig Druck auf den Ball bekommen“, analysierte Gerken.

Brunsbrock hatte die Partie mit einer veränderten Grundordnung begonnen. Die Gastgeberinnen agierten im 5-4-1, wollten den Gegner früher unter Druck setzen und weiter vorne verteidigen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Aus meiner Sicht haben wir sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet“, erklärte Brunsbrocks Trainer Lennart Gerken.

In der ersten Halbzeit hatte Beckedorf/Ritterhude mehr Spielanteile. Die Gäste präsentierten sich spielstark, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und setzten Brunsbrock immer wieder unter Druck. „Trotz unserer Überlegenheit blieb ein weiterer Treffer aus, da das Aluminium einen Ausbau der Führung verhinderte“, berichtete Beckedorfs Trainer Jan-Luca Grobe.

Brunsbrock setzte offensiv vor allem auf schnelles Umschalten. Nach Ballgewinnen suchten die Gastgeberinnen immer wieder mit diagonalen Pässen den Weg in die Tiefe und kamen so zu Offensivaktionen.

Brunsbrock erhöht den Druck

Nach der Pause änderte sich das Bild. Das Spiel wurde ausgeglichener. Brunsbrock blieb defensiv stabil und setzte immer wieder Nadelstiche. „Wir ließen uns zunehmend in die eigene Hälfte drängen und spielten unsere Angriffe nicht mehr sauber zu Ende“, schilderte Grobe.

In den Schlussminuten erhöhten die Gastgeberinnen den Druck noch einmal deutlich. „Ich würde nicht sagen, dass der Ausgleich zwingend in der Luft lag, aber gerade in den letzten zehn Minuten waren wir schon deutlich am Drücker. Mit etwas Glück wäre da vielleicht noch das 1:1 gefallen“, erklärte Gerken, der mit der Art und Weise, wie sein Team gespielt hat, sehr zufrieden war.

Emotionales Spitzenspiel

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie emotionaler. Viele intensive Zweikämpfe und Diskussionen prägten das Spiel. „Leider war es insgesamt ein sehr aggressives Spiel, auch durch Einflüsse von außen und vom Trainerteam. Es war wirklich nicht leicht, dabei ruhig und sachlich zu bleiben. Das ging aus meiner Sicht schon deutlich zu weit. So habe ich es in dieser Form auch noch nicht erlebt“, sagte Gerken.

Grobe bewertete die Atmosphäre anders. „Emotionen sind ein natürlicher Bestandteil des Fußballspiels. Zudem handelte es sich um ein Aufeinandertreffen zwischen dem Erst- und dem Drittplatzierten, das erfahrungsgemäß mit einer erhöhten Wettkampfintensität verbunden ist." Nach dem Spiel hatte sich die Situation aus Sicht der Gäste jedoch wieder beruhigt. „Wir haben uns mit dem Trainer zusammengesetzt und alles besprochen“, sagte Grobe.