Früher Treffer, später Deckel - Neulangen atmet auf

#Kabinengruß, lieben wir‼️ – Foto: SV Eintracht Neulangen

Blitzstart, Elfmeter, Doppelchance und am Ende ein verdienter Heimsieg: Der SV Neulangen schiebt sich mit einem 3:1 gegen Walchum-Hasselbrock erstmal raus aus dem Abstiegsstrudel. Der Liveticker von Leon Deters hatte dabei alles, was das Kreisliga-Herz liebt.

Zwei Minuten gespielt, da klingelt’s schon: Sven Temmen nutzt die frühe Unordnung und schiebt zum 1:0 ein. Kaum hat sich das Publikum sortiert, steht’s schon wieder unentschieden. Hendrik Schaper gleicht in der 6. Minute aus, ein Spiel, das gar nicht erst warm werden will, sondern direkt auf Betriebstemperatur läuft.

Neulangen bleibt dran, trifft durch Simon Grove erst den Pfosten (38.) und bekommt kurz darauf die Chance vom Punkt. Hendrik Fehrmann sagt Danke und verwandelt den Foulelfmeter zum 2:1 (40.).

Für Neulangen heißt das: raus aus dem Abstiegsstrudel. Für Walchum-Hasselbrock: weiter mittendrin. Kreisliga eben, da reicht ein Nachmittag, um die Welt ein kleines bisschen zu verschieben.

Am Ende bleibt ein 3:1, das sich laut Liveticker-Schreiber Leon Deters wie ein verdienter Heimsieg liest, inklusive Kuriosität in der Nachspielzeit, als der Ball auch noch den Schiedsrichter erwischt.

Nach der Pause? Gleiches Bild: Neulangen mit den besseren Chancen, doch SG-Keeper Foot hält stark, erst gegen Grove, dann gegen Temmen und Hecke in einer Doppelchance. Doch irgendwann ist auch für den besten Keeper Feierabend: Holger Temmen macht in der 76. Minute den Deckel drauf und sorgt für klare Verhältnisse.

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