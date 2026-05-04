Früher Treffer, späte Entscheidung: Freren ringt Neuenhaus nieder

Ein Treffer nach zwei Minuten bringt die Partie sofort auf Kurs, doch erst ein Standard in der Schlussphase sichert den Gastgebern drei wichtige Punkte. Die SG Freren hat sich im Heimspiel gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus mit 2:1 durchgesetzt und damit einen wichtigen Erfolg im oberen Tabellendrittel eingefahren. Gegen den Tabellenfünfzehnten entwickelte sich jedoch kein überzeugender Auftritt über die gesamte Spielzeit.
Die SG Freren hat sich im Heimspiel gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus mit 2:1 durchgesetzt und damit wichtige Punkte im oberen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga 3 Weser-Ems gesammelt. Nach zuvor längerer Phase ohne Sieg war es vor allem das Ergebnis, das im Vordergrund stand – auch wenn Trainer Florian Hoff mit der Darbietung nur bedingt zufrieden war.
Freren erwischte einen optimalen Start: Bereits in der zweiten Minute brachte Jan-Hendrik Wecks die Gastgeber in Führung. „Wir kamen mit dem Tor richtig gut ins Spiel“, sagte Florian Hoff später. Doch die frühe Sicherheit hielt nicht lange an. „Wir haben dann leider verpasst, das zweite und dritte Tor zu erzielen“, so der Trainer, der früh ein Nachlassen beobachtete: „Wir haben das Fußballspielen nach 15 Minuten leider reduziert und so den Gegner stärker gemacht.“
Freren verliert den Faden – und findet ihn spät wieder
Mit zunehmender Spielzeit gewann Neuenhaus an Selbstvertrauen. Die Gäste nutzten die Passivität der Hausherren und kamen durch Steffen Lankhorst zum verdienten Ausgleich (65.). „Das 1:1 war dann leider bezeichnend und hat sich abgezeichnet. Wir haben zu wenig investiert und verpasst weiter zu erhöhen“, ordnete Hoff ein.
Doch Freren hatte noch eine Antwort parat – und die kam nach einem ruhenden Ball. In der 79. Minute traf Sebastian Meyer nach einer Ecke zum entscheidenden 2:1. „Dann sind wir natürlich froh, dass wir den Siegtreffer durch Sebastian Meyer nach einer Ecke schießen konnten“, sagte der Trainer, der den Erfolg einzuordnen wusste: „Nach so langer Zeit ohne Sieg tut es einfach gut.“
Für die SG Freren bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt: Mit nun 44 Punkten festigt das Team Rang fünf und hält Anschluss an die Spitzengruppe um SV Union Lohne und ASV Altenlingen 1965. Der SV Borussia 08 Neuenhaus bleibt dagegen mit 15 Zählern tief im Tabellenkeller.
Trotz des Sieges blieb bei Florian Hoff ein nüchterner Blick auf die Leistung: „Also insgesamt war es kein gutes Spiel über 90 Minuten von uns, das hat jeder Zuschauer in Freren gesehen, aber unter Strich stehen endlich die drei Punkte.“ Und weiter: „Egal, ob es ein schönes Spiel war oder als Arbeitssieg verbucht wird.“
SG Freren – SV Borussia 08 Neuenhaus 2:1
SG Freren: Rene Schnettberg, Yannik Krüp, Sebastian Meyer, Fynn Papenbrock, Patrick Stegemann (85. Sascha Wald), Niklas Hoff, Hmayun Nazari (71. Ferdinand Temmen), Julian Scheck, Jan-Hendrik Wecks, Louis Helmut Hölscher (61. Florian Hoff), Christoph Ahrens (71. Christian Braininger) - Trainer: Florian Hoff - Trainer: Sascha Wald
SV Borussia 08 Neuenhaus: Jordy Blom, Marco Duchewitz, Andres Grobbe, Louis Soumah (63. Till van Dorsten), Maximilian Zeitel (77. Fynn Brill), Steffen Lankhorst, Pascal Plescher, Bart-Jeroen van't Rood, Rene Lange, Marvin Holtflüwer (85. Enno Pflücke), Metin Erdem - Trainer: Steffen Wolf - Co-Trainer: Michael Koos
Schiedsrichter: Lukas Beylage-Haarmann
Tore: 1:0 Jan-Hendrik Wecks (2.), 1:1 Steffen Lankhorst (65.), 2:1 Sebastian Meyer (79.)