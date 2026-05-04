Früher Treffer, späte Entscheidung: Freren ringt Neuenhaus nieder

Die SG Freren hat sich im Heimspiel gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus mit 2:1 durchgesetzt und damit wichtige Punkte im oberen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga 3 Weser-Ems gesammelt. Nach zuvor längerer Phase ohne Sieg war es vor allem das Ergebnis, das im Vordergrund stand – auch wenn Trainer Florian Hoff mit der Darbietung nur bedingt zufrieden war. Freren erwischte einen optimalen Start: Bereits in der zweiten Minute brachte Jan-Hendrik Wecks die Gastgeber in Führung. „Wir kamen mit dem Tor richtig gut ins Spiel“, sagte Florian Hoff später. Doch die frühe Sicherheit hielt nicht lange an. „Wir haben dann leider verpasst, das zweite und dritte Tor zu erzielen“, so der Trainer, der früh ein Nachlassen beobachtete: „Wir haben das Fußballspielen nach 15 Minuten leider reduziert und so den Gegner stärker gemacht.“

Freren verliert den Faden – und findet ihn spät wieder Mit zunehmender Spielzeit gewann Neuenhaus an Selbstvertrauen. Die Gäste nutzten die Passivität der Hausherren und kamen durch Steffen Lankhorst zum verdienten Ausgleich (65.). „Das 1:1 war dann leider bezeichnend und hat sich abgezeichnet. Wir haben zu wenig investiert und verpasst weiter zu erhöhen“, ordnete Hoff ein. Doch Freren hatte noch eine Antwort parat – und die kam nach einem ruhenden Ball. In der 79. Minute traf Sebastian Meyer nach einer Ecke zum entscheidenden 2:1. „Dann sind wir natürlich froh, dass wir den Siegtreffer durch Sebastian Meyer nach einer Ecke schießen konnten“, sagte der Trainer, der den Erfolg einzuordnen wusste: „Nach so langer Zeit ohne Sieg tut es einfach gut.“