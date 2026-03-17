Früher Treffer entscheidet zähes Derby – Frisia schlägt Hattstedt 1:0

Bereits in der 8. Minute fiel das goldene Tor des Tages: Nach vier Eckbällen in Folge drückte Christoph Dethlefsen den Ball zum 1:0 über die Linie. Frisia belohnte sich damit für eine aktive Anfangsphase, während die Gäste aus Hattstedt fast ausschließlich auf lange Bälle setzten, um aus der eigenen Hälfte zu kommen.

Während Hattstedt keine einzige nennenswerte Torchance aus dem Spiel heraus verzeichnete, verpasste Frisia oft den letzten Pass oder die richtige Entscheidung, den Sack früher zuzumachen. Marvin Bruhn hatte in der 1. Halbzeit die größte Möglichkeit auf das 2:0 mit einem Kopfball nach einem langen Ball, Keeper Jannis Hinz lenkte den Ball noch stark an die Latte.

Faire Partie kein Problem für Mika Hems

In der insgesamt fairen Partie, die Schiedsrichter Mika Hems souverän leitete, bot sich auch im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Hattstedt versuchte zwar etwas mehr, blieb aber mit den langen Bällen harmlos. Bei Frisia hatte Marvin Bruhn Pech bei einem Querpass, der 6 Meter vor dem Tor versprang. Im weiteren Spielverlauf verzeichnete Frisia noch einen Lattenkracher nach einem Konter und vergab kurz vor Ende eine Eins-gegen-eins-Situation durch Erjon Jashanica. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Arbeitssieg für die Gastgeber.

Stimme zum Spiel

Marvin Bruhn (SV Frisia 03):

„Wir waren von der Spielweise von Hattstedt etwas überrascht, da sie wirklich ausschließlich mit langen Bällen gearbeitet haben und so über 90 Minuten zu keiner echten Torchance kamen. Mit unserem eigenen Spiel bin ich aber auch nicht zufrieden, wir haben zu wenig aus unseren Umschaltmomenten gemacht, waren hektisch oder ungenau. Es war kein gutes Landesliga-Spiel, aber unter dem Strich haben wir auf jeden Fall verdient gewonnen.“

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Feddersen, Klemmer, Paulsen – J. Traber (90. Böckenholt), Dethlefsen, Bruhn, Höfer (62. Petersen), Pause (56. Sönnichsen) – Drews, Shams (73. Jashanica).

Trainer: Uwe Petersen.

TSV Hattstedt: Hinz – Poschkamp, Ruda Jaber, Godt (37. Jonas Heider), Thiesen, Sander (67. Ludwig), Ademi, Jeßat (59. Völker), Wetzel, Jorden, Gasko (67. jannik Heider).

Trainer: Sebastian Kiesbye.

Schiedsrichter: Mika Hems (TSV Oldenswort).

Assistenten: Lennard Gawellek und Rasmus Weide.

Zuschauer: 213 im Heiko-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm.

Tor: 1:0 Christoph Detlefsen (8.).