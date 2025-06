Früher Startschuss beim BSV Rehden

Die Sommerpause fällt beim BSV Schwarz-Weiß Rehden in diesem Jahr kurz aus: Bereits am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, bittet Cheftrainer Kristian Arambasic seine Mannschaft zum Trainingsauftakt in die neue Oberliga-Spielzeit 2025/26. Nur drei Tage später steht bereits der erste Härtetest an – am Samstag, dem 28. Juni 2025 um 14:00 Uhr gastieren die Schwarz-Weißen beim SV Rödinghausen, einem der etablierten Topteams der Regionalliga West.

