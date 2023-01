Früher Start: Elstorf bezwingt HTB im Testspiel Nach Pausenrückstand dreht die Mattfeldt-Elf das Geschehen

Der TSV Elstorf hat eine kurze Vorbereitung vor sich, weil schon am 5. Februar das erste Pflichtspiel beim FC Verden auf dem Plan steht. Deswegen starteten die Grün-Weißen früh in die Vorbereitung und gewannen bereits am Dienstag (10.1.) ihr erstes Testspiel gegen den Harburger TB (Landesliga Hammonia) mit 4:1 (0:1).