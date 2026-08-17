Früher Schock und später Jubel bei Ratingen 04/19

Es läuft die 20. Minute beim Auftakt der Oberliga zwischen der SpVg. Schonnebeck und Ratingen 04/19, als Jan Corsten eine Monstergrätsche auspacken muss, bei der der Innenverteidiger der Gäste wirklich alles riskiert, den Ball aber vor Niko Bosnjak ins Aus befördert – und liegen bleibt. Sein Torwart Leon Klußmann realisiert direkt, dass etwas passiert ist, winkt nach der Physiotherapeutin. Corsten kämpft sich auf die Beine, sackt aber schmerzverzerrt in die Knie, wird mit Unterstützung hinter das Ratinger Tor am Schetters Busch gelegt. Das sieht gar nicht gut aus.
Das Spiel wird wieder angepfiffen, Armen Shavershyan rückt aus dem defensiven Mittelfeld der Gäste ins Abwehrzentrum neben Almedin Gusic und den als Linksverteidiger aufgebotenen Maxim Schröder. 04/19 ist in den nächsten paar Minuten in Unterzahl, Gianluca Silberbach macht sich zur Einwechslung bereit, denn bei Corsten geht es definitiv nicht weiter. Schonnebeck spielt nach vorne, findet Youssef Kamboua, der im Strafraum Shavershyan und Schröder mit einer Schusstäuschung narrt und den Ball dann mit Übersicht auf Bosnjak legt, der aus zehn Metern Klußmann keine Chance lässt – 1:0 für die „Schwalben“, in Überzahl. Erst danach betritt Silberbach den Kunstrasen.
Kurz darauf muss Klußmann die Fäuste gegen Bosnjaks Schuss hochreißen, Corsten liegt immer noch hinter seinem Tor. Per Stadiondurchsage wird nach einem Arzt gefragt, der sich den „Spieler von Ratingen einmal anschauen“ könne. Unter den 397 Zuschauern ist aber offensichtlich kein medizinisches Personal, der Notarzt wird gerufen – bei seiner eingesprungenen Grätsche ist Corsten so unglücklich gefallen, dass er sich den Ellenbogen ausgekugelt oder gebrochen hat. Unter anderem der Sportliche Leiter Frank Zilles wartet mit dem Innenverteidiger und dessen Angehörigen auf den Notarzt.
Die Verletzung hat die Ratinger sichtbar geschockt. Nach einer schwungvollen Anfangsviertelstunde, mit dem ersten Abschluss nach nur 22 Sekunden von Lukas Korytowski, der Schonnebecks Torwart Lukas Lingk zu einer Fußparade zwang, zieht die Szene aus der 20. Minute den Gästen merklich den Stecker. Die Gastgeber wiederum spielen munter nach vorne, Robin Brandner bringt von links eine scharfe Hereingabe vors Tor, die knapp am Kasten vorbei rutscht (29. Minute). Dann ist erst Moritz Isensee frei vor Klußmann, der die gute Chance zunichtemacht (31.), dann Bosnjak, der den Ratinger Keeper per Heber überlisten will, aber der passt auf (34.). Erst kurz vor der Pause gibt es eine Möglichkeit zum Ausgleich für die Gäste, doch Lingk kratzt Korytowskis Kopfball um den Pfosten (44.).
Dem 1:1 noch näher kommt 04/19 unmittelbar nach der Pause: Einen super Schuss aus der Drehung von Sven Kreyer pariert Lingk im Verbund mit der Latte und ist auch bei Korytowskis Nachschuss aus kurzer Distanz zur Stelle (47.). Die Ratinger scheinen den Schock über Corstens Verletzung abgeschüttelt zu haben, Lingk wird erst von Emre Demircans flachem Freistoß gefordert, ebenso bei dessen folgender Ecke, hält aber die Null (50.). Silberbachs Kopfball nach Flanke von Edin Hadzibajramovic geht zudem am Tor vorbei (52.).
In der 60. Minute nimmt 04/19-Trainer Damian Apfeld seinen zweiten Wechsel vor, ermöglicht Linksverteidiger Jimmy Can Atila nach langer Verletzungspause sein Comeback, für ihn geht der nach einem Handbruch noch angeschlagene Schröder. Kurz darauf steht es 2:0 – Schonnebeck schaltet nach Ratinger Ballverlust um, Marcio Lopes ist glockenfrei vor Klußmann und netzt ein (65.). „Da hatten wir ein Abstimmungs- und Kommunikationsproblem. Das war ein bisschen billig“, wird Apfeld hinterher sagen.
Da ist seine Laune schon etwas besser, denn seine Mannschaft gleicht den Rückstand noch aus: Guiliano Zimmerling spielt Kreyer an, der den Ball nacheinander an zwei Gegenspielern vorbeilegt und ihn präzise mithilfe des Innenpfostens zum 1:2 aus Ratinger Sicht einschießt (72.). Der eingewechselte Ali Hassan Hammoud setzt eine Direktabnahme knapp neben das Tor (79.), Korytowski wird geblockt (90.), doch nachdem Brandner Gelb-Rot gesehen hat (90.+2), spielt Demircan einen Freistoß auf Zimmerling – dessen Flanke bringt Atila in die Mitte, wo Silberbach den Ausgleich erzielt, also ausgerechnet der für den verletzten Corsten ins Spiel gekommene Ex-Kapitän, der nun unter einer Jubeltraube verschwindet (90.+3).
Da eine Direktabnahme von Demircan über das Tor geht, bleibt es beim 2:2, und Apfeld findet: „Es war wichtig, dass wir nach dem 0:2 das Tor machen, denn wir wussten, dass dann Schonnebeck auch aufgrund des Ergebnisses der Vorwoche ins Nachdenken kommt.“ Da waren die „Schwalben“ in der ersten Runde des Niederrheinpokals nach 3:0-Führung beim Wuppertaler SV noch mit 6:7 im Elfmeterschießen ausgeschieden. Zum Oberliga-Auftakt gibt es nun einen Punkt für beide Teams – der sich für die Gäste aufgrund des Spielverlaufs besser anfühlt als für die Gastgeber. Die böse Verletzung von Corsten dämpft bei 04/19 allerdings die Freude über eine starke Aufholjagd.
04/19: Klußmann – Zimmerling, Gusic, Corsten (23. Silberbach), Schröder (60. Atila), Shavershyan, Hadzibajramovic (67. Kaya), Demircan, Yildiz (67. Hammoud), Korytowski, Kreyer. Tore: 1:0 Bosnjak (23.), 2:0 Lopes (65.), 2:1 Kreyer (72.), 2:2 Silberbach (90.+3). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Kartner Brandner (90.+2).