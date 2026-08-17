Früher Schock und später Jubel bei Ratingen 04/19 Die neue Saison in der Oberliga ist für die Ratinger direkt mit einer bösen Verletzung gestartet: Nach 20 Minuten erwischt es Jan Corsten in Schonnebeck hart. Sein Team gleicht einen 0:2-Rückstand noch aus. von Georg Amend · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Apfeld muss um einen verletzten Spieler trauern – Foto: Markus Becker

Es läuft die 20. Minute beim Auftakt der Oberliga zwischen der SpVg. Schonnebeck und Ratingen 04/19, als Jan Corsten eine Monstergrätsche auspacken muss, bei der der Innenverteidiger der Gäste wirklich alles riskiert, den Ball aber vor Niko Bosnjak ins Aus befördert – und liegen bleibt. Sein Torwart Leon Klußmann realisiert direkt, dass etwas passiert ist, winkt nach der Physiotherapeutin. Corsten kämpft sich auf die Beine, sackt aber schmerzverzerrt in die Knie, wird mit Unterstützung hinter das Ratinger Tor am Schetters Busch gelegt. Das sieht gar nicht gut aus.

Das Spiel wird wieder angepfiffen, Armen Shavershyan rückt aus dem defensiven Mittelfeld der Gäste ins Abwehrzentrum neben Almedin Gusic und den als Linksverteidiger aufgebotenen Maxim Schröder. 04/19 ist in den nächsten paar Minuten in Unterzahl, Gianluca Silberbach macht sich zur Einwechslung bereit, denn bei Corsten geht es definitiv nicht weiter. Schonnebeck spielt nach vorne, findet Youssef Kamboua, der im Strafraum Shavershyan und Schröder mit einer Schusstäuschung narrt und den Ball dann mit Übersicht auf Bosnjak legt, der aus zehn Metern Klußmann keine Chance lässt – 1:0 für die „Schwalben“, in Überzahl. Erst danach betritt Silberbach den Kunstrasen.

Im Stadion wird nach einem Arzt für Corsten gefragt Kurz darauf muss Klußmann die Fäuste gegen Bosnjaks Schuss hochreißen, Corsten liegt immer noch hinter seinem Tor. Per Stadiondurchsage wird nach einem Arzt gefragt, der sich den „Spieler von Ratingen einmal anschauen“ könne. Unter den 397 Zuschauern ist aber offensichtlich kein medizinisches Personal, der Notarzt wird gerufen – bei seiner eingesprungenen Grätsche ist Corsten so unglücklich gefallen, dass er sich den Ellenbogen ausgekugelt oder gebrochen hat. Unter anderem der Sportliche Leiter Frank Zilles wartet mit dem Innenverteidiger und dessen Angehörigen auf den Notarzt. Die Verletzung hat die Ratinger sichtbar geschockt. Nach einer schwungvollen Anfangsviertelstunde, mit dem ersten Abschluss nach nur 22 Sekunden von Lukas Korytowski, der Schonnebecks Torwart Lukas Lingk zu einer Fußparade zwang, zieht die Szene aus der 20. Minute den Gästen merklich den Stecker. Die Gastgeber wiederum spielen munter nach vorne, Robin Brandner bringt von links eine scharfe Hereingabe vors Tor, die knapp am Kasten vorbei rutscht (29. Minute). Dann ist erst Moritz Isensee frei vor Klußmann, der die gute Chance zunichtemacht (31.), dann Bosnjak, der den Ratinger Keeper per Heber überlisten will, aber der passt auf (34.). Erst kurz vor der Pause gibt es eine Möglichkeit zum Ausgleich für die Gäste, doch Lingk kratzt Korytowskis Kopfball um den Pfosten (44.).