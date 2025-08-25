Früher Schock, späte Erlösung: Papenburg jubelt

Die U23 von Blau-Weiß Papenburg hat sich am 4. Spieltag der Emslandliga in einem torreichen Duell gegen den VfL Herzlake mit 4:3 durchgesetzt und damit wichtige Zähler eingefahren.
Es entwickelte sich ein packendes Spiel mit wechselnden Führungen. Papenburg erwischte den Traumstart: Bereits in der 1. Minute traf Ivano Tadic nach starker Vorarbeit von Marten Bogena zum 1:0. Doch die Gäste aus Herzlake zeigten sich unbeeindruckt und drehten die Partie binnen zwei Minuten. Jannis Holterhaus schnürte in der 16. und 17. Minute einen Doppelpack - 1:2.
Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Tadic, der nach einer halben Stunde zum 2:2 ausglich (31.). Nur drei Minuten später drehte Bogena selbst jubelnd ab und brachte die Blau-Weißen mit 3:2 in Führung (34.). Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo hoch. Vitus Plate erhöhte nach Vorarbeit von David Schulz auf 4:2 (50.). Doch Herzlake gab sich nicht geschlagen: Connor James Auger verkürzte in der 55. Minute auf 4:3. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, fanden jedoch keinen Weg mehr durch die kämpferisch starke Papenburger Defensive.
Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Heimerfolg für die Zweitvertretung von Blau-Weiß, die spielerisch überzeugte, offensiv variabel auftrat und sich mit drei Punkten belohnte.