Früher Schock, späte Erlösung: Papenburg jubelt

Die U23 von Blau-Weiß Papenburg hat sich am 4. Spieltag der Emslandliga in einem torreichen Duell gegen den VfL Herzlake mit 4:3 durchgesetzt und damit wichtige Zähler eingefahren.

Es entwickelte sich ein packendes Spiel mit wechselnden Führungen. Papenburg erwischte den Traumstart: Bereits in der 1. Minute traf Ivano Tadic nach starker Vorarbeit von Marten Bogena zum 1:0. Doch die Gäste aus Herzlake zeigten sich unbeeindruckt und drehten die Partie binnen zwei Minuten. Jannis Holterhaus schnürte in der 16. und 17. Minute einen Doppelpack - 1:2.

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Tadic, der nach einer halben Stunde zum 2:2 ausglich (31.). Nur drei Minuten später drehte Bogena selbst jubelnd ab und brachte die Blau-Weißen mit 3:2 in Führung (34.). Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.