Früher Rückstand und 3 Verteidigertore - Solln siegt 3:2 bei Hertha

Die erste Mannschaft des TSV Solln ist derzeit bestens unterwegs und belegt als Aufsteiger einen beachtlichen dritten Platz in Kreisliga 2. So ging man ohne größere „Bauchschmerzen“ in das Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht FC Hertha, dem bisher noch nicht so viel gelungen war. Leider war Basti Jells Sprunggelenk am vergangenen Wochenende vollends in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass an einen Einsatz nicht zu denken war. Für Jell rückte Christian Wiemann als Innenverteidiger in die Startelf.

Für die Gäste lief die Anfangsphase freilich keineswegs nach Plan. Bei der Ausführung eines Freistoßes durch die Platzherren in der 4. Minute war Sollns Keeper Greindl herausgelaufen, und so gut wie alle Spieler waren auf einer Seite versammelt. Die Situation schien geklärt, als Kuntz den Ball bekam und an allen vorbei aufs Tor schoss. Die Rettungsaktion von Maxi Morstein war vergeblich, denn der Ball war schon hinter der Linie gewesen, so dass Hertha mit 1:0 führte.

Die Sollner rannten also einem Rückstand hinterher. Armando Tischer scheiterte an der Hintermannschaft der Herthaner (9.). Eine weitere aussichtsreiche Gelegenheit von Tischer nach gelungener Balleroberung von Simon Metzger unterband Spielertrainer Briones Montoya mit einem Foul und sah hierfür eine (gnädige) gelbe Karte (12.). Falcans Freistoß aus halblinker Position ging knapp über den Kasten. Die Spielweise der Gäste erschien relativ unruhig und es waren zahlreiche Ballverluste zu verzeichnen. Das heißt nicht, dass es keine Chancen für Solln gab, doch die führten lange nicht zum Erfolg. Häufig bissen sich die Sollner Offensivleute die Zähne an der Hertha-Abwehr und ihrem Keeper Ardalic aus. Die Zuspiele klappten nicht immer. Bei einem Eckball von Benni Minov verfehlte Kapitän Stefan Gerhard den Ball mit dem Kopf (25.). Den tollen Schuss von Armando Tischer hielt Keeper Ardalic (27.). Gleich danach hatten die Gäste Glück, als der Herthaner Shamdeen die Spielrichtung gedreht hatte, aber neben das Tor schoss (27.).

Als rund eine halbe Stunde gespielt war, wurden die Sollner Möglichkeiten allmählich zwingender, wenn auch noch nichts Zählbares heraussprang. Metzger schoss nach Zuspiel von Falcan äußerst knapp vorbei (29.). Minov und Metzger scheiterten an der Abwehr, doch sie bekamen immerhin eine Ecke zugesprochen (34.). Über mehrere Stationen gelangte der Ball zu Alex Hassinger, aber dann war der Keeper schneller als der herbeieilende Henrici. Kurz darauf führte Tischer nach Foul an Metzger einen Freistoß aus, doch Stefan Gerhard schoss wieder übers Tor (37.).

Sollns Keeper Greindl hielt einen Freistoß von Lamby sicher (39.), und wenig später unterlief auf der anderen Seite einem Herthaner ein Handspiel, weswegen Schiri Albegger sofort auf den Punkt zeigte. Innenverteidiger Maxi Morstein hatte ja bereits beim FC Kosova „geübt“ und versenkte auch diesen Strafstoß zum verdienten 1:1-Ausgleich (40.). Shamdeen gelang es nicht, seine Elf wieder in Führung zu schießen; sein Ball ging ins Toraus (42.). Für Solln hatte wiederum Simon Metzger nach tollem Zuspiel von Denis Falcan den Führungstreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte an Keeper Ardalic, bevor der Nachschuss eines Mitspielers ins Toraus ging (44.). Kurz danach konnte Tischer nicht von einem Ballverlust des Keepers profitieren, denn dessen Vorderleute konnten die Situation bereinigen (45.). Wenig später war Pause.

Zum Seitenwechsel ersetzte Christopher Hassinger nach einigen Spielen Pause seinen Verteidigerkollegen Christian Gerhard. Anton Buergers kam endlich zu seinem ersten Saisoneinsatz; Christian Wiemann setzte sich auf die Ersatzbank. Das Spiel schien nun etwas flüssiger zu laufen, aber weiterhin versäumten es die Sollner nachzulegen. In der 57. Minute klärten die Hausherren gegen Tischer ins Toraus, und nach dem Eckball von Falcan köpfte Verteidiger Morstein übers Tor. Kurz darauf verfehlte Metzger knapp das Zuspiel von Henrici, so dass der Ball ins Toraus ging (58.).

Nach einer guten Stunde blies Coach Blasenbreu zum Einsatz für Stürmer Tobi Steger, für den Simon Metzger Platz machte (61.). Nach kurzzeitiger Unterzahl der Gäste wegen einer Verletzungspause von Stefan Gerhard war der dieser wieder dabei. Nicht nur Gerhard, sondern auch unter Anderem Morstein musste an diesem Tag viel einstecken. Für ein Foul an Morstein sah der Herthaner Fuchs Gelb (62.); der Freistoß brachte nichts ein.

Plötzlich waren die Gastgeber wieder am Drücker. Wegen eines Fouls an Mbakok trat Briones Montoya zum Freistoß an. Der Sollner Keeper Greindl hatte scheinbar sicher gehalten, als er in die Zange gekommen wurde und die Kugel wieder fallen ließ. Greindl verletzte sich zudem in dieser Situation, aber auch Maxi Morstein und Alex Hassinger waren angeschlagen. Der eingewechselte Birghan hatte die unübersichtliche Lage genutzt und zur erneuten Führung für seine Mannschaft eingenetzt. Die Sollner Fans hatten ein Angehen des Torwarts seitens der Platzherren vermutet, während die Gastgeber einen Koordinationsfehler der Sollner gesehen haben wollten. Dem schloss sich auch der Unparteiische an und ließ den Treffer zählen (64.).