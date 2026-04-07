Früher Rückstand, spätes Aufbäumen – Tur Abdin schlägt Großenkneten Torfestival am Ostermontag von p.s. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dominique Kulhoff

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 erlebten die Zuschauer am Ostermontag ein wahres Torfestival – allerdings mit bitterem Ende für den Gastgeber: Der TSV Großenkneten unterlag dem SV Tur Abdin Delmenhorst mit 3:6 (1:3).

Bereits in der Anfangsphase setzte Tur Abdin ein deutliches Ausrufezeichen. In der 6. Minute brachte M. Celik die Gäste in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Y. Gök auf 0:2. Großenkneten wirkte überrascht von der Zielstrebigkeit der Delmenhorster und fand zunächst kaum Zugriff.

Doch die Antwort ließ nicht allzu lange auf sich warten: In der 31. Minute verkürzte M. Kämper auf 1:2 und brachte neue Hoffnung ins Spiel der Hausherren. Diese wurde jedoch kurz vor der Pause wieder gedämpft – erneut war Y. Gök zur Stelle (42.) und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel blieb Tur Abdin eiskalt. G. Smuskewicz traf in der 50. Minute zum 1:4 und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Zwar verkürzte L. Abel in der 78. Minute auf 2:4 und ließ noch einmal so etwas wie Spannung aufkommen, doch P. Schulz stellte nur neun Minuten später den alten Abstand wieder her (87.).