Früher Rückstand, spätes Aufbäumen – Tur Abdin schlägt Großenkneten

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 erlebten die Zuschauer am Ostermontag ein wahres Torfestival – allerdings mit bitterem Ende für den Gastgeber: Der TSV Großenkneten unterlag dem SV Tur Abdin Delmenhorst mit 3:6 (1:3).
Bereits in der Anfangsphase setzte Tur Abdin ein deutliches Ausrufezeichen. In der 6. Minute brachte M. Celik die Gäste in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Y. Gök auf 0:2. Großenkneten wirkte überrascht von der Zielstrebigkeit der Delmenhorster und fand zunächst kaum Zugriff.
Doch die Antwort ließ nicht allzu lange auf sich warten: In der 31. Minute verkürzte M. Kämper auf 1:2 und brachte neue Hoffnung ins Spiel der Hausherren. Diese wurde jedoch kurz vor der Pause wieder gedämpft – erneut war Y. Gök zur Stelle (42.) und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her.
Nach dem Seitenwechsel blieb Tur Abdin eiskalt. G. Smuskewicz traf in der 50. Minute zum 1:4 und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Zwar verkürzte L. Abel in der 78. Minute auf 2:4 und ließ noch einmal so etwas wie Spannung aufkommen, doch P. Schulz stellte nur neun Minuten später den alten Abstand wieder her (87.).
Großenkneten steckte dennoch nicht auf und kam durch L. Abel in der 88. Minute zum 3:5. Doch den Schlusspunkt setzte M. Bajqinovci in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:6-Endstand.
Für den TSV Großenkneten, der vor dem Spieltag im oberen Tabellendrittel rangierte, ist die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Der SV Tur Abdin Delmenhorst hingegen sendet mit sechs Auswärtstoren ein starkes Signal und unterstreicht seine Offensivqualitäten eindrucksvoll.
Ein turbulenter Oster-Nachmittag, der den neutralen Beobachter begeisterte – aus Sicht der Gastgeber jedoch viele Fragen offenlässt.