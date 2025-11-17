Früher Rückstand, späte Hoffnung - Lorch verliert deutlich

Schnaitheim bleibt ein schweres Pflaster für die Goldwasenelf. Auf dem kleinen Kunstrasen am Fischerweg kassierten die Sportfreunde in einem schnellen Spiel eine bittere 2:6-Niederlage.
Die Gastgeber hielten sich nicht lange mit Abtasten auf und gingen bereits nach drei Minuten durch einen umstrittenen Handelfmeter in Führung. Patrick Stähle ahnte zwar die Ecke, doch der von Kolb getretene Strafstoß war zu platziert geschossen.
Nach dem frühen Rückstand taten sich die Sportfreunde schwer, befreit aufzuspielen. Niklas Hinderer sendete in der 11. Minute das erste Lebenszeichen in Richtung TSG-Tor, doch es waren überwiegend die Gastgeber, die Akzente setzten und Stähle beschäftigten. In der 15. Minute war aber auch der Lorcher Schlussmann machtlos: Eschweiler zog kurz hinter der Mittellinie ab, erwischte Stähle weit vor seinem Kasten und traf per Distanzschuss zum 2:0.
Nur wenige Minuten später nahm das Spiel für Lorch endgültig eine irreparable Wendung. Erneut kombinierten sich die offensivstarken Schnaitheimer in den Strafraum, Stähle lenkte einen Schuss von Kolb aus kurzer Distanz an die Latte, doch der Abpraller fiel Gammaro vor die Füße – 3:0.
Mit zunehmender Spieldauer kamen die Sportfreunde zwar besser ins Spiel, scheiterten aber entweder an der eng gestaffelten TSG-Abwehr oder am rutschigen Geläuf. Kurz vor der Pause hatte Yannick Semet den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein wuchtiger Abschluss wurde jedoch stark zur Ecke pariert. Beim folgenden Eckstoß reklamierten die Sportfreunde vergeblich ein Handspiel.
Kurz nach Wiederanpfiff legte Schnaitheim gleich wieder vor: ein Lorcher Ballverlust im Mittelfeld führte zu einem schnellen Vorstoß von Gammaro, der seinen Sololauf mit dem 4:0 krönte.
Das Spiel wurde nun schneller, aber auch hektischer und zunehmend unübersichtlich. Nach einer längeren Behandlungspause – Tom Heinrich und Giosué Gammaro prallten bei einem Kopfballduell unglücklich zusammen – schwächte sich Schnaitheim durch ein Handspiel selbst. In Überzahl bäumten sich die Sportfreunde noch einmal auf: Semet trug einen Angriff von rechts vor, passte zu Heinrich, der Paul Waibel bediente – 4:1. Etwas Hoffnung keimte auf, als zwei Minuten später der Rückstand weiter verkürzt werden konnte, als Kloss einen Schuss von Waibel unglücklich ins eigene Tor lenkte. Yannik Bopp hätte sich wie gegen Hüttlingen erneut als Joker erweisen können, sein Torschuss direkt nach Einwechslung wurde jedoch geklärt.
In dieser Lorcher Drangphase besiegelten die Sportfreunde ihr Schicksal aber selbst. In der 84. Minute riss Kevin Knäple einen durchgebrochenen Schnaitheimer Spieler um und ging folgerichtig vorzeitig duschen. Der darauffolgende Freistoß wurde um die Lorcher Mauer direkt ins Tor gezirkelt. Mit dem uneinholbaren Vorsprung kurz vor Schluss zog die TSG ihr Spiel souverän durch. In der Nachspielzeit gelang es den Sportfreunden nicht, den Ball aus dem Strafraum zu befördern, womit das Endergebnis zementiert wurde.
Die Sportfreunde senden an dieser Stelle gute Genesungswünsche an Giosué Gammaro von der TSG Schnaitheim, der mit seiner Kopfverletzung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurde.