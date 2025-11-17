– Foto: Hansjürgen Jablonski

Früher Rückstand, späte Hoffnung - Lorch verliert deutlich Verlinkte Inhalte BZL Ostwürttemberg SF Lorch Schnaitheim

Schnaitheim bleibt ein schweres Pflaster für die Goldwasenelf. Auf dem kleinen Kunstrasen am Fischerweg kassierten die Sportfreunde in einem schnellen Spiel eine bittere 2:6-Niederlage. Die Gastgeber hielten sich nicht lange mit Abtasten auf und gingen bereits nach drei Minuten durch einen umstrittenen Handelfmeter in Führung. Patrick Stähle ahnte zwar die Ecke, doch der von Kolb getretene Strafstoß war zu platziert geschossen.

Nach dem frühen Rückstand taten sich die Sportfreunde schwer, befreit aufzuspielen. Niklas Hinderer sendete in der 11. Minute das erste Lebenszeichen in Richtung TSG-Tor, doch es waren überwiegend die Gastgeber, die Akzente setzten und Stähle beschäftigten. In der 15. Minute war aber auch der Lorcher Schlussmann machtlos: Eschweiler zog kurz hinter der Mittellinie ab, erwischte Stähle weit vor seinem Kasten und traf per Distanzschuss zum 2:0.

Nur wenige Minuten später nahm das Spiel für Lorch endgültig eine irreparable Wendung. Erneut kombinierten sich die offensivstarken Schnaitheimer in den Strafraum, Stähle lenkte einen Schuss von Kolb aus kurzer Distanz an die Latte, doch der Abpraller fiel Gammaro vor die Füße – 3:0. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Sportfreunde zwar besser ins Spiel, scheiterten aber entweder an der eng gestaffelten TSG-Abwehr oder am rutschigen Geläuf. Kurz vor der Pause hatte Yannick Semet den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein wuchtiger Abschluss wurde jedoch stark zur Ecke pariert. Beim folgenden Eckstoß reklamierten die Sportfreunde vergeblich ein Handspiel.