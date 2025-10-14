Früher Rückstand kostet SG Schwefingen/Union Meppen jede Chance

Die SG Schwefingen/Union Meppen erwischt beim Ligaprimus SC Spelle-Venhaus einen rabenschwarzen Start. Nach 25 Minuten liegt das Team bereits mit 0:4 zurück – und kann den frühen Rückstand trotz einer stabileren zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen.

Für die SG Schwefingen/Union Meppen war beim Tabellenführer der Frauen-Landesliga Weser-Ems nichts zu holen. Das Team von Trainer Johannes Meiners verlor beim SC Spelle-Venhaus klar mit 0:5 (0:4). Bereits nach wenigen Minuten zeichnete sich ab, dass die Partie für die Gäste ein schwerer Nachmittag werden würde.

„Wir haben die ersten 25 Minuten komplett verpennt und lagen schon mit 4:0 hinten, da war das Spiel mehr oder weniger früh gelaufen“, sagte Meiners nach der Begegnung selbstkritisch. Spelle zeigte sich von Beginn an dominant, kombinierte schnell und effizient: Lisa-Marie Egbers (12.), Anna Mersch (16.), Enya Direkes Mendoza (23.) und Imke Weßling (24.) sorgten mit einem Blitzstart für klare Verhältnisse.

Erst nach dem frühen Schock fand Schwefingen etwas besser ins Spiel. „Danach machen wir es ganz ordentlich – gegen einen spielerisch extrem starken Gegner“, lobte Meiners den Einsatz seiner Mannschaft in der Folgezeit. Zwar konnte die SG das Ergebnis im zweiten Durchgang stabilisieren, doch in der Schlussphase legte Spelle-Venhaus durch einen weiteren Treffer von Enya Direkes Mendoza (80.) noch einmal nach.