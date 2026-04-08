Früher Rückstand kostet SG Diepholz das Halbfinale Schwache erste Halbzeit wiegt zu schwer – Aufholjagd nach der Pause bleibt unbelohnt von Redaktion · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

Ein früher Doppelschlag von SV weyhe bringt die SG Diepholz aus dem Tritt. Trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause reicht es am Ende nicht mehr für den Ausgleich.

Die SG Diepholz ist im Viertelfinale in Weyhe ausgeschieden – und muss sich dabei vor allem eine verschlafene Anfangsphase ankreiden lassen. Bereits nach 56 Sekunden geriet das Team mit 0:1 in Rückstand und kassierte in der 18. Minute durch ein Eigentor das frühe 0:2. Damit nahm die Partie zunächst einen Verlauf, der Erinnerungen an das Spiel vom Donnerstag wachrief. In der ersten Halbzeit gelang es den Gästen kaum, Stabilität ins eigene Spiel zu bringen oder offensiv Akzente zu setzen. Weyhe nutzte die Unsicherheiten konsequent aus und stellte früh die Weichen auf Sieg.