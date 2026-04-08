Früher Rückstand kostet SG Diepholz das Halbfinale

Ein früher Doppelschlag von SV weyhe bringt die SG Diepholz aus dem Tritt. Trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause reicht es am Ende nicht mehr für den Ausgleich.
Die SG Diepholz ist im Viertelfinale in Weyhe ausgeschieden – und muss sich dabei vor allem eine verschlafene Anfangsphase ankreiden lassen. Bereits nach 56 Sekunden geriet das Team mit 0:1 in Rückstand und kassierte in der 18. Minute durch ein Eigentor das frühe 0:2. Damit nahm die Partie zunächst einen Verlauf, der Erinnerungen an das Spiel vom Donnerstag wachrief.
In der ersten Halbzeit gelang es den Gästen kaum, Stabilität ins eigene Spiel zu bringen oder offensiv Akzente zu setzen. Weyhe nutzte die Unsicherheiten konsequent aus und stellte früh die Weichen auf Sieg.
Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG Diepholz jedoch ein völlig anderes Gesicht. Mit deutlich mehr Offensivdrang und verbessertem Kombinationsspiel erspielte sich die Mannschaft nun regelmäßig gute Gelegenheiten. Der verdiente Lohn folgte in der 51. Minute: Nach einer einstudierten Eckenvariante von Bennet auf Mazlum fand dessen abgefälschter Abschluss den Weg ins Tor – der Anschlusstreffer zum 1:2.
In der Folge erhöhte Diepholz den Druck und kam immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Allerdings fehlte die eine klare Großchance, um den Ausgleich zu erzwingen. Mit zunehmender Spieldauer boten sich gleichzeitig auch für Weyhe wieder mehr Räume, die Gastgeber kamen vermehrt zu Kontergelegenheiten.
Am Ende blieb es beim knappen Rückstand. Aufgrund der schwachen ersten Halbzeit geht das Weiterkommen für Weyhe in Ordnung – während die SG Diepholz trotz einer engagierten zweiten Hälfte aus dem Wettbewerb ausscheidet.
SV Weyhe – SG Diepholz 2:1