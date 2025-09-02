Früher Rückstand, knappe Niederlage – FC O/O III unterliegt Lühe II

Bereits in der 1. Minute gerieten die Gastgeber durch Abdul Samet Adigüzel in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Buchholz auf 2:0, nur eine Minute später sorgte Niclas Tiedemann für den Anschlusstreffer. Mehr gelang den Hausherren trotz weiterer Bemühungen nicht.

FC-Trainer Fabian Hesse betonte: „Ich kann mit unserer Mannschaftsleistung vor allem im Gegensatz zur Vorbereitung sehr zufrieden sein. Leider konnten wir uns vorm Tor nicht belohnen und müssen dadurch eine Niederlage kassieren.“ Zum Anschlusstreffer sagte er: „Das Tor von Niclas Tiedemann hat am Ende leider nicht mehr gereicht, um das Spiel zu drehen.“