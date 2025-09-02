 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
Archivbild FC OSte/Oldendorf III
Archivbild FC OSte/Oldendorf III – Foto: Christian Nähring

Früher Rückstand, knappe Niederlage – FC O/O III unterliegt Lühe II

In der 2. Kreisklasse Stade verlor der FC Oste/Oldendorf III gegen die SG Lühe II mit 1:2.

Verlinkte Inhalte

2. Kreisklasse Stade
FC Oste/Old. III
SG Lühe II

Der FC Oste/Oldendorf III verpasst trotz engagierter Vorstellung im Nachholspiel des 1. Spieltages den ersten Punktgewinn.

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old. III
SG Lühe
SG LüheSG Lühe II
1
2
Abpfiff

Bereits in der 1. Minute gerieten die Gastgeber durch Abdul Samet Adigüzel in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Buchholz auf 2:0, nur eine Minute später sorgte Niclas Tiedemann für den Anschlusstreffer. Mehr gelang den Hausherren trotz weiterer Bemühungen nicht.

FC-Trainer Fabian Hesse betonte: „Ich kann mit unserer Mannschaftsleistung vor allem im Gegensatz zur Vorbereitung sehr zufrieden sein. Leider konnten wir uns vorm Tor nicht belohnen und müssen dadurch eine Niederlage kassieren.“ Zum Anschlusstreffer sagte er: „Das Tor von Niclas Tiedemann hat am Ende leider nicht mehr gereicht, um das Spiel zu drehen.“

Aufrufe: 02.9.2025, 18:00 Uhr
FuPa StadeAutor