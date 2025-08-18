– Foto: Lennart Blömer

Früher Rückstand gedreht: Hülsen stürmt an die Spitze Meyer trifft doppelt +++ SVV mit traumhaftem Saisonstart

Der SV Vorwärts Hülsen hat auch das zweite Auswärtsspiel der Saison deutlich für sich entschieden. Beim FC Worpswede geriet er anfangs zwar ins Hintertreffen, ließ aber dennoch nichts anbrennen. Als Lohn sprang neben drei Punkten auch die Tabellenführung heraus.

Die frühe FCW-Führung durch Ferdinand Takyi nach zehn Minuten spielte letztlich nur eine Nebenrolle. Zu überlegen agierten die Gäste, die durch einen von Florian Funke verwandelten Elfmeter ausgeglichen. Marcel Meyer stellte schon in der 27. Minute auf 1:2. Anschließend hätte der SVV weiter nachlegen können, was Meyer kurz nach Beginn der zweiten Hälfte gelang - 1:3 (49.). Darüber hinaus schwächten sich die Hausherren durch einen Platzverweis selbst. In Unterzahl hatten sie nichts mehr entgegenzusetzen. Justin Quiring sowie Yannis Meyer, jeweils eingewechselt, erhöhten in der Endphase auf 1:5.