Früher Rückstand bringt FSG aus dem Konzept: Wingst siegt 2:0

– Foto: Nils Barrasch

Am 13. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die FSG 3 Meilen Altes Land zuhause mit 0:2 gegen den VfL Wingst verloren. Gegen den bislang punktlosen Tabellenletzten war es eine nicht eingeplante Niederlage.

Der Plan ging nicht auf, stattdessen nutzte Wingst die sich bietenden Räume konsequent. In der 11. Minute traf Dana Haack zur Führung, in der 27. Minute erhöhte Sabrina Steinberg auf 2:0. „Defensiv standen wir nicht gut, vor allem im Zentrum haben wir zu viel zugelassen und den Gegner immer wieder eingeladen“, erklärte Pien.

Die Gastgeberinnen wollten die Partie von Beginn an kontrollieren und mit hohem Pressing auftreten. „Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten ein ganz anderes Spiel aufziehen. Gegen den Tabellenletzten, der noch keinen Punkt geholt hatte, wollten wir früh ins Pressing gehen. Uns war aber auch bewusst, dass es kein einfaches Spiel wird, da der Gegner nichts zu verlieren hat“, sagte Trainer Carl Pien. Die personelle Situation erschwerte den Start zusätzlich. Kapitänin Julia Quast fehlte verletzt, zudem musste Luna Siebert bereits nach zwei Minuten ausgewechselt werden.

Die FSG fand im weiteren Verlauf keinen Zugriff auf die Partie. Viele zweite Bälle gingen verloren, klare Torchancen blieben selten. Zwar gab es Phasen mit gelungenen Kombinationen, diese Ansätze konnten jedoch nicht konstant umgesetzt werden. Stattdessen passte sich das Team zunehmend dem körperbetonten Spiel des Gegners an und verlor den eigenen Rhythmus.

„Am Ende steht ein verdienter Sieg für Wingst, auch wenn es kein schönes Spiel war, da insgesamt wenig Fußball zustande kam“, sagte Pien.

Für die FSG richtet sich der Fokus auf die kommenden Aufgaben. „Jetzt gilt es, wieder in die Spur zu finden. Wir wollen den Spaß wieder stärker in den Vordergrund rücken und den Druck etwas rausnehmen. Uns ist bewusst, dass wir im Abstiegskampf stehen und worum es geht. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir spielerisch die Qualität haben, die Klasse zu halten. Entscheidend wird sein, wieder in den Flow zu kommen und Selbstvertrauen aufzubauen“, erklärte der Trainer.

Die nächste Partie steht auswärts gegen Ostereistedt/Rhade an. „Wenn wir die Kurve bekommen und wieder Spiele gewinnen, wird auch das Selbstvertrauen zurückkehren, und dann werden wir die Klasse halten“, sagte Pien.