Früher Rückstand bringt Anderten aus dem Tritt

– Foto: Philipp Reichelt

Ein früher Gegentreffer und fehlende Konsequenz vor dem Tor sorgen für eine verdiente Niederlage der Gäste.

Für Andertens Trainer Tobias Faust war der Spielverlauf früh vorgezeichnet: „In den Anfangsminuten geraten wir sofort wieder in Rückstand. Das darf nicht passieren. Das zieht sich jetzt schon durch ein, zwei Spiele.“ Besonders die Abstimmung habe gefehlt: „Da fehlte die Kommunikation, die Absprache hat nicht funktioniert und wir rennen wieder einem Rückstand hinterher.“

Die Sportfreunde Anderten haben am 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 mit 1:4 beim TuS Davenstedtverloren. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Justus Scheidemann traf bereits in der 1. Minute und legte in der 31. Minute nach. Joshua Benedict Nolte erhöhte im zweiten Durchgang auf 3:0 (68.), ehe Olrik Alves für Anderten verkürzte (85.). Nur zwei Minuten später stellte Tolgahan Davran den alten Abstand wieder her (87.).

Zwar kam Anderten danach besser in die Partie, ließ jedoch Chancen ungenutzt: „Wir haben auch die eine oder andere klare Torchance, die wir nutzen müssen.“ Insgesamt sah Faust die Gastgeber jedoch im Vorteil: „In der ersten Halbzeit ist Davenstedt aber die bessere Mannschaft.“

Nach der Pause kam Anderten verbessert aus der Kabine, konnte die Partie aber nicht drehen. „In der zweiten Halbzeit kommen wir besser rein, aber Davenstedt macht es an dem Tag sehr gut“, erklärte Faust. „Sie hatten einen guten Tag, haben nach vorne gut gespielt und das Spiel im Griff gehabt.“

Der späte Anschlusstreffer brachte keine Wende mehr. „Wir machen zwar noch den Anschluss, bekommen im Gegenzug aber direkt wieder ein Gegentor“, so Faust. Entsprechend fiel sein Fazit deutlich aus: „Daher ist die Niederlage verdient, auch in der Höhe.“

In der Tabelle bleibt Anderten mit 27 Punkten auf Rang elf, während Davenstedt auf 25 Punkte verkürzt und näher heranrückt. Der Blick geht bereits nach vorne: „Es ist Viertel nach zwölf und jetzt müssen wir uns selbst da rausziehen“, sagte Faust mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

TuS Davenstedt – Sportfreunde Anderten 4:1

TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Jasmin Sadikovic (80. Tim Kloss), Mustafa Ghadbouni (73. Henrik Menke), Fabian Pietler, Paul Lange, Dominik Biber, Joshua Benedict Nolte (82. Darian Amin), Stanislaw Schkurin (64. Dominik Rokhlin), Justus Scheidemann (36. Tolgahan Davran) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (63. Niklas Goldschmidt), Domenic Bennet Hussel, Niklas Barfigo (63. Niclas-Sebastian Spilner), Joe Ong, Olrik Alves, Robert Fech (64. Max Kloss), Julian Weigold, Leon Beulke (77. Niclas Andräe), Jonas Frederic Hasenclever (77. MHD Subhi Shokair), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Lukas Möhle

Tore: 1:0 Justus Scheidemann (1.), 2:0 Justus Scheidemann (31.), 3:0 Joshua Benedict Nolte (68.), 3:1 Olrik Alves (85.), 4:1 Tolgahan Davran (87.)