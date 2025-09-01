– Foto: Meiki Graff

Früher Rückstand besiegelt Heimniederlage VfB Lübeck U17 unterliegt dem USC Paloma mit 2:5 – Defensive erneut zu fehleranfällig Verlinkte Inhalte U17 RL Nord USC Paloma VfB Lübeck

Die B-Junioren des VfB Lübeck haben in der Regionalliga Nord eine bittere Heimniederlage einstecken müssen. Gegen den USC Paloma unterlag die Mannschaft von Trainer Alper Gürsoy am Samstag mit 2:5 und offenbarte dabei insbesondere in der Anfangsphase erneut große Defensivprobleme.

Wie schon bei der Niederlage gegen Hannover 96 II gerieten die Grün-Weißen binnen weniger Minuten früh ins Hintertreffen. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Dejan Pawel Marszewski die Gäste nach einem gewonnenen Laufduell mit 1:0 in Führung (15.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dominic Diekmeier mit einem Doppelschlag auf 3:0 (17., 18.) – jeweils begünstigt durch fehlende Abstimmung in der Hintermannschaft des VfB. Sa., 30.08.2025, 16:15 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck USC Paloma USC Paloma 2 5 Abpfiff

Den zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmer setzte Kimi Niklas Schmüser per Elfmeter nach Foul an Deniz Kazak (24.). Doch ein grober Aufbaufehler lud Marszewski kurz vor der Pause zum zweiten Mal ein – 1:4 aus VfB-Sicht zur Halbzeit (32.). Kazaks Treffer zu wenig – Paloma bleibt auch in Unterzahl stabil Kazaks Treffer zu wenig – Paloma bleibt auch in Unterzahl stabil