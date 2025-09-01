Früher Rückstand besiegelt Heimniederlage

Die B-Junioren des VfB Lübeck haben in der Regionalliga Nord eine bittere Heimniederlage einstecken müssen. Gegen den USC Paloma unterlag die Mannschaft von Trainer Alper Gürsoy am Samstag mit 2:5 und offenbarte dabei insbesondere in der Anfangsphase erneut große Defensivprobleme.
Wie schon bei der Niederlage gegen Hannover 96 II gerieten die Grün-Weißen binnen weniger Minuten früh ins Hintertreffen. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Dejan Pawel Marszewski die Gäste nach einem gewonnenen Laufduell mit 1:0 in Führung (15.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dominic Diekmeier mit einem Doppelschlag auf 3:0 (17., 18.) – jeweils begünstigt durch fehlende Abstimmung in der Hintermannschaft des VfB.
Den zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmer setzte Kimi Niklas Schmüser per Elfmeter nach Foul an Deniz Kazak (24.). Doch ein grober Aufbaufehler lud Marszewski kurz vor der Pause zum zweiten Mal ein – 1:4 aus VfB-Sicht zur Halbzeit (32.).Kazaks Treffer zu wenig – Paloma bleibt auch in Unterzahl stabil
Nach Wiederbeginn sorgte Elias Bahr per Kopfball für den fünften Gästetreffer (51.). Kazak verkürzte zwar noch einmal auf 2:5 (54.), unmittelbar bevor Marszewski mit Gelb-Rot vom Platz musste (55.), doch in Überzahl gelang dem VfB keine entscheidende Wende mehr.
Trainer Alper Gürsoy zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Wir haben uns im Spiel gegen den Ball den Schneid abkaufen lassen und waren nicht mutig genug im eigenen Aufbau.“ Besonders die frühen Gegentreffer seien sinnbildlich für die aktuelle Problematik.
Nach vier Spieltagen steht der VfB Lübeck mit sechs Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der USC Paloma rangiert mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten auf Rang drei. Am kommenden Samstag (6. September, 16:15 Uhr) steht für die Grün-Weißen das Auswärtsspiel beim SC Hemmingen-Westerfeld an.
Tore:
0:1 Marszewski (15.)
0:2 Diekmeier (17.)
0:3 Diekmeier (18.)
1:3 Schmüser (24., Foulelfmeter)
1:4 Marszewski (32.)
1:5 Bahr (51.)
2:5 Kazak (54.)
Gelb-Rot: Marszewski (55.)
VfB U17: Bartusch – Dalgic, Schmüser (41. Koch), Aslim, Wanjukow – Schlueter (55. Starke), Salihu (74. Arthur) – Schmidt, Halwest (41. Lufua), Kazak – Sterzer.