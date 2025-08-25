Früher Platzverweis als Knackpunkt

Es kam bei den Rudolstädtern zu Abstimmungsproblemen, die der Gegner gerade in der Anfangsphase sehr gut nutzte. So ist auch das 0:1 entstanden. Nach einem technischen Fehler passte der SV SCHOTT II sofort in die Schnittstelle und Benedikt Schlenzig, der auch am nächsten Tag in der Thüringenliga in Borsch zum Einsatz kam, konnte locker einschieben. Nach zehn Minuten folgte allerdings der Knackpunkt in dieser Partie. Der Jenaer Torhüter sah nach der Verhinderung einer klaren Torchance die rote Karte. Die dadurch entstehende Unordnung bei den Jenaern nutzte der FC Einheit II, um sich zahlreiche Möglichkeiten zu erspielen. Oft fehlte es aber noch am präzisen letzten Pass. Doch nach einem sehr guten Zuspiel von Hussain Fadavi konnte Evan Häußer ausgleichen (18.). SCHOTT wirkte in dieser Phase bis zum Halbzeitpfiff sehr unsortiert. Hier hätten die Rudolstädter nachlegen müssen. Doch Schneider kritisierte die zu große Statik, die nach dem fehlenden Druck von Jena entstanden sei. So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts kam Leon Matiss für den bereits verwarnten Maurice Ring ins Match. Matiss war sehr fleißig, aber SCHOTT wirkte nach dem Kabinengang organisierter. Rudolstadt hatte zwar nun mehr Ballbesitz, machte sich aber das Leben durch ungeduldige Fehlpässe schwer. Zudem konterte der SV immer wieder und stellte speziell die Innenverteidiger vor zahlreiche Aufgaben. Mit zunehmender Spieldauer verstärkte die Einheit den Druck und die Zielstrebigkeit Richtung gegnerisches Tor. Rudolstadt hatte einige gute Gelegenheiten, doch die wurden oft nicht zu Ende gespielt. Erneut war dann Fadavi der Vorbereiter für das überlegte Kopfballtor von Tobias Messany nach 74 Minuten. Danach hatte der FC mehrmals Chancen durch Marius Trunk, Colin Bindig, der durch Hannes Czerwonka sehr gut freigespielt wurde, um das Ergebnis zu erhöhen. Auf der Gegenseite überstand der Gast kurz vor dem Abpfiff einen gefährlichen Freistoß der Zeiss-Städter. Dann war Schluss und der FC Einheit II ging als Gewinner vom Platz.