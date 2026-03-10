Früher Hahn, nun Hähnlein: David Veith übernimmt SKV

Neu beim SKV Hähnlein: David Veith. – Foto: Daniel Stein

Neuer Trainer beim SKV Hähnlein. Beim B-Ligisten übernimmt David Veith das Amt an der Seitenlinie. Zuletzt coachte Veith die A-Jugend des SV St. Stephan Griesheim in der Hessenliga, davor war der 44-Jährige Trainer der "Ersten" des Kreisoberligisten SV Hahn. "Wir freuen uns, David für den SKV gewonnen zu habe und wünschen ihm alles Gute auf seiner Mission zum Klassenerhalt", heißt es in der Mitteilung des Vereins auf Instagram, versehen mit drei Ausrufezeichen. Der Pflichtspielauftakt gelang nur teilweise, am vergangenen Wochenende gelang Hähnlein im Kellerduell beim SV Kamerun ein 1:1. Ohnehin ist die Situation in der B-Liga extrem spannend. Nach 19 Spieltagen rangieren gleich fünf Teams punktgleich auf den letzten Tabellenplätzen.