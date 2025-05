Früher Gladiators Trier, heute Kreisliga B

Sie haben mit 38 Zählern einen respektablen siebten Tabellenplatz in der B15 erreicht: Die SG Heckenland Niersbach hat in einer von zahlreichen Spitzenteams geprägten Liga eine ordentliche Saison absolviert. Einer, der im vergangenen Sommer zurückkehrte und auf acht Einsätze kam, ist André Ewertz. Der frühere Geschäftsführer der Basketballer der Gladiators Trier ist seit vergangenem Jahr als Abteilungsleiter Marketing bei den Stadtwerken Trier tätig. Der Bundesligaaufstieg der Korbjäger hat beim Wahl-Trierer Eindruck hinterlassen: „Es freut mich, dass Trier wieder Erstliga-Standort ist. Als langjähriger Geschäftsführer ist das auch für mich ein Highlight. Ich hatte diese Saison ja noch mitgeplant.“

Die Trainingsbeteiligung sei ausgesprochen gut gewesen. „Es gab kaum Einheiten, in denen weniger als 15 Leute da waren. Wir sind zu einer homogenen Einheit gereift“, sagt Ewertz, der mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Marcel Lamberti-Ewertz wieder in einer Mannschaft spielt. „Das war mir sehr wichtig und bedeutet mir sehr viel, mit meinem Bruder Marcel und meinem Cousin Christian Lehnert zusammenzuspielen.“ Lamberti-Ewertz spielte früher unter anderem bei Borussia Mönchengladbach in der U19-Bundesliga, beim FSV Salmrohr sowie später mit dem SC Düsseldorf-West und dem FC Monheim in der Oberliga. Noch heute lebt er in Düsseldorf. In seinen sechs Einsätzen für die Vereinigten aus Niersbach, Bruch und Gladbach erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

„Ich war ewig raus aus dem regelmäßigen Spielbetrieb, doch jetzt mache ich weiter, weil es mir im Verein sehr gut gefällt. Es war die richtige Entscheidung, im Winter wieder mit dem Kicken anzufangen. Ich habe die komplette Vorbereitung mitgemacht. Schade, dass ich mir nach den ersten beiden Spielen einen Muskelfaserriss zugezogen habe und erst jetzt wieder zurück bin. Umso schöner war es, am vergangenen Sonntag wieder auf dem Platz zu stehen — und das bei einem 10:0-Sieg gegen die Zweite von Salmrohr.“ Ewertz erzielte dabei mit einem 16-Meter-Schuss das zwischenzeitliche 6:0. Die Mannschaft war mit Trainer Jürgen Thiel, der auch über den Sommer hinaus weitermacht, in dieser Woche auf Mallorca-Tour. Für die neue Saison wünscht sich Ewertz mehr Einsatzzeiten und jede Menge Spaß mit einem Team, in dem der Zusammenhalt großgeschrieben wird. Bis auf den zum A-Ligisten SV Dörbach wechselnden Christopher Zwang bleibt die Mannschaft so zusammen.