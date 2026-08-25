Früher Gegentreffer entscheidet Spitzenspiel in Niesky

Die Gäste erwischten dabei den perfekten Start in die Begegnung. Bereits in der 5. Minute verwertete Juan Pablo Patiño Garcia eine Gelgenheit zur frühen 1:0-Führung für den Spitzenreiter. Radebeuls Trainer Ezequiel Horacio Rosendo zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit dem Auftakt: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, mit einem tollen Tor von Pablo, das uns etwas Ruhe und Selbstvertrauen gegeben hat. Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Phasen, konnten aber drei oder vier gute Aktionen, die wir herausgespielt haben, nicht konsequent zu Ende bringen. Uns hat ein bisschen die Präzision gefehlt.“

Im zweiten Durchgang drängten die Hausherren auf den Ausgleich und erhöhten spürbar den Druck. Die Defensive der Gäste hielt der Drangphase jedoch stand. „In der zweiten Halbzeit war es eigentlich klar, dass Niesky versuchen würde, das Spiel zu drehen und mehr Druck zu machen. Wenn wir versucht haben, uns spielerisch zu befreien, haben wir den Ball allerdings teilweise zu einfach verloren“, analysierte Rosendo den Verlauf nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mathias Nitzsche.

Trotz der optischen Überlegenheit Nieskys sprang bis kurz vor dem Schlusspfiff wenig Zählbares heraus. Auf der Gegenseite hatte Radebeul durch Leon Trier bei einem Pfostenschuss die Chance zur Vorentscheidung. „Am Ende mussten wir mehr verteidigen, als wir eigentlich wollten, und haben dadurch ungewollt etwas Ballbesitz abgegeben“, resümierte Rosendo.