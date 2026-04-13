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Ligabericht
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Früher Fauxpas stachelt FC Cleeberg erst so richtig an
Teaser GL GI/MR: +++ Die „Raubritter“ präsentieren sich in der Fußball-Gruppenliga wie zuletzt als Heimmacht – trotz eines Missgeschickes zu Beginn. Auch beim VfL Biedenkopf gibt es viele Matchwinner +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der VfL Biedenkopf einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod siegten die VfL-Kicker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich dabei vor dem Tor deutlich effizienter als am vergangenen Spieltag, als die Hinterländer der SG Obbornhofen/Bellersheim unterlegen waren. Den dritten Heimsieg in Serie feierte der FC Cleeberg beim hochverdienten 3:2 (2:1) über eine SG Kinzenbach, die aktuell nur ein Schatten ihrer selbst ist.