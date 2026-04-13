 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Früher Fauxpas stachelt FC Cleeberg erst so richtig an

Teaser GL GI/MR: +++ Die „Raubritter“ präsentieren sich in der Fußball-Gruppenliga wie zuletzt als Heimmacht – trotz eines Missgeschickes zu Beginn. Auch beim VfL Biedenkopf gibt es viele Matchwinner +++

von Redaktion · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser
Bringt seine „Raubritter“ mit dem zwischenzeitlichen 3:1 gegen die SG Kinzenbach endgültig auf die Siegerstraße: Spielertrainer Dominik Huisgen von Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg. (Archivbild) © Steffen Bär
Bringt seine „Raubritter“ mit dem zwischenzeitlichen 3:1 gegen die SG Kinzenbach endgültig auf die Siegerstraße: Spielertrainer Dominik Huisgen von Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg. (Archivbild) © Steffen Bär

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GL Gießen/Marburg
SG Kinzenbach
FC Cleeberg
FSG Grünberg/L/S
VfL Biedenkopf

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der VfL Biedenkopf einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod siegten die VfL-Kicker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich dabei vor dem Tor deutlich effizienter als am vergangenen Spieltag, als die Hinterländer der SG Obbornhofen/Bellersheim unterlegen waren. Den dritten Heimsieg in Serie feierte der FC Cleeberg beim hochverdienten 3:2 (2:1) über eine SG Kinzenbach, die aktuell nur ein Schatten ihrer selbst ist.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.