Früher Fauxpas stachelt FC Cleeberg erst so richtig an

Bringt seine „Raubritter“ mit dem zwischenzeitlichen 3:1 gegen die SG Kinzenbach endgültig auf die Siegerstraße: Spielertrainer Dominik Huisgen von Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der VfL Biedenkopf einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod siegten die VfL-Kicker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich dabei vor dem Tor deutlich effizienter als am vergangenen Spieltag, als die Hinterländer der SG Obbornhofen/Bellersheim unterlegen waren. Den dritten Heimsieg in Serie feierte der FC Cleeberg beim hochverdienten 3:2 (2:1) über eine SG Kinzenbach, die aktuell nur ein Schatten ihrer selbst ist.