Früher Elfmeter entscheidet umkämpfte Partie

Archiv-Foto – Foto: Michael Eggert

Im Tabellerduell der Kreisliga Osnabrück sicherte sich der TV Wellingholzhausen mit einem knappen 1:0-Erfolg beim VFR Voxtrup II drei wichtige Punkte und verschaffte sich viel Luft im Abstiegskampf.

Das Spiel begann für den Gastgeber mit einem Pfostenschuß in der Anfangsphase verheißungsvoll. Aber fast im Gegenzug erzielten die Gäste durch einen von Gino Mistretta verwandelten Foulelfmeter die Führung. Voxtrup machte in der Folge Druck und verpasste einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten, aber ein Treffer gelang der Mannschaft von Trainer Hugo Sobral nicht. Nach der Pause erspielten sich beide Teams einige Möglichkeiten, aber am Ende brachte der TV Wellingholzhausen die frühe Führung über die Zeit und feierten einen wichtigen Sieg.

"Mit einer geschlossenen starken Mannschaftsleistung haben wir heute auswärts einen enorm wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Entscheidend waren unsere Disziplin, der unbedingte Wille in den Zweikämpfen und dass wir die Führung mit großer Konzentration und Cleverness über die Zeit gebracht haben. Als Trainer bin ich unglaublich stolz auf das Team, das Charakter gezeigt und sich für den harten Einsatz belohnt hat," freute sich Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen) über starke Leistung seines Teams.