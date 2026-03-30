Früher Doppelschlag reicht: Hildesheim bezwingt Rehden

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat sich mit einem effizienten Auftritt einen 2:1-Heimsieg gegen den BSV Rehden gesichert. Vor 565 Zuschauern legten die Gastgeber früh den Grundstein, während die Gäste trotz Leistungssteigerung erneut ohne Ertrag blieben.
Die Partie begann aus Sicht der Gäste eigentlich vielversprechend. BSV-Trainer Kristian Arambasic sah sein Team zunächst gut eingestellt: „Von der ersten Minute an hat vieles gestimmt. Wir wollten im Mittelfeld pressen, enge Abstände halten und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Gegen den Ball haben wir das ordentlich gemacht.“
Doch zwei Unachtsamkeiten innerhalb weniger Minuten stellten den Spielverlauf auf den Kopf. In der 14. Minute staubte Louis Malina zur Führung ab, nur vier Minuten später erhöhte Mohammad Baghdadi auf 2:0. Arambasic haderte: „Wenn du in den ersten 20 Minuten zwei Schüsse zulässt und beide sind drin, dann ist das natürlich bitter.“
Die Gäste hatten zwar strukturell Zugriff, entwickelten offensiv aber zu wenig Durchschlagskraft. „Da waren wir nicht zwingend genug, um uns klare Chancen zu erarbeiten“, so Arambasic. Folgerichtig ging es mit dem 0:2-Rückstand in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel stellte Rehden um – mit sichtbarem Effekt. „Wir mussten mutiger werden, mehr Personal nach vorne bringen und die Spieler in ihre Stärken bringen“, erklärte Arambasic. Seine Mannschaft übernahm zunehmend die Kontrolle und kam vor allem über die Außen zu besseren Aktionen.
Auch die Gelb-Rote Karte gegen Henri Malik Euwi (75.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. „Malik hat bis dahin ein starkes Spiel gemacht, muss in der Szene aber vorsichtiger agieren“, sagte der Trainer, der dennoch bemängelte: „In solchen Situationen fehlt uns manchmal die Cleverness.“
Rehden drängte, ließ aber beste Möglichkeiten liegen. „Wir hatten genug Chancen, den Anschlusstreffer früher zu machen. Aber dann fehlt der letzte Zug zum Tor oder das Selbstvertrauen im Abschluss.“ Erst in der Nachspielzeit traf Julian Wolff zum 2:1 – zu spät, um das Spiel noch zu drehen.
„Es tut mir leid für die Jungs, weil sie ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben“, resümierte Arambasic. „Kleine Fehler werden aktuell sofort bestraft. Das Spielglück ist im Moment nicht auf unserer Seite – das müssen wir uns wieder erarbeiten.“
VfV Borussia 06 Hildesheim – BSV Rehden 2:1
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi (90. Cenay Üzümcü), Niklas Rauch, Sean Redemann, Nicolo Avellino, Tim Friedrich (60. Oliver Stephen Giesing), Jo-Willem Tewes, Thomas Kellogg Case (52. Karsan Doski), Fred Mc Mensah Quarshie (68. Mahdi Biso), Louis Malina (81. Carlos Christel) - Trainer: Ridha Kitar
BSV Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Henri Malik Euwi, Julian Wolff, Takang Anubodem (74. Luis-Felipe Monteiro), Bo-Börge Drath (78. Oleksii Mazur), Nikita Marusenko (78. Max Kummer), Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye (91. Leon Arizanov), Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic
Schiedsrichter: André Eikens - Zuschauer: 565
Tore: 1:0 Louis Malina (14.), 2:0 Mohammad Baghdadi (18.), 2:1 Julian Wolff (90.)
Gelb-Rot: Henri Malik Euwi (75./BSV Rehden/Foulspiel)