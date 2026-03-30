Früher Doppelschlag reicht: Hildesheim bezwingt Rehden Borussia nutzt ihre Chancen eiskalt – Rehden zeigt Reaktion, belohnt sich aber zu spät von red · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat sich mit einem effizienten Auftritt einen 2:1-Heimsieg gegen den BSV Rehden gesichert. Vor 565 Zuschauern legten die Gastgeber früh den Grundstein, während die Gäste trotz Leistungssteigerung erneut ohne Ertrag blieben.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste eigentlich vielversprechend. BSV-Trainer Kristian Arambasic sah sein Team zunächst gut eingestellt: „Von der ersten Minute an hat vieles gestimmt. Wir wollten im Mittelfeld pressen, enge Abstände halten und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Gegen den Ball haben wir das ordentlich gemacht.“ Doch zwei Unachtsamkeiten innerhalb weniger Minuten stellten den Spielverlauf auf den Kopf. In der 14. Minute staubte Louis Malina zur Führung ab, nur vier Minuten später erhöhte Mohammad Baghdadi auf 2:0. Arambasic haderte: „Wenn du in den ersten 20 Minuten zwei Schüsse zulässt und beide sind drin, dann ist das natürlich bitter.“

Die Gäste hatten zwar strukturell Zugriff, entwickelten offensiv aber zu wenig Durchschlagskraft. „Da waren wir nicht zwingend genug, um uns klare Chancen zu erarbeiten“, so Arambasic. Folgerichtig ging es mit dem 0:2-Rückstand in die Pause. Rehden steigert sich – Anschluss kommt zu spät Nach dem Seitenwechsel stellte Rehden um – mit sichtbarem Effekt. „Wir mussten mutiger werden, mehr Personal nach vorne bringen und die Spieler in ihre Stärken bringen“, erklärte Arambasic. Seine Mannschaft übernahm zunehmend die Kontrolle und kam vor allem über die Außen zu besseren Aktionen.