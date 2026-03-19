Früher Doppelschlag ebnet Hartenholm den Weg Todesfelde II mit enttäuschendem Auftritt auf fremdem Platz von red · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TuS Hartenholm hat im Nachholspiel des 15. Spieltags der Landesliga Holstein einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Vor 125 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Zenker mit 3:0 gegen den SV Todesfelde II durch – und nutzte dabei vor allem ihre wenigen, aber entscheidenden Momente.

Schon in der Anfangsphase gerieten die Gäste entscheidend ins Hintertreffen. Blerim Bara traf in der 7. Minute zur Führung, nur drei Minuten später legte Til Siemssen das 2:0 nach. Für Todesfeldes Trainer Sebastian Fojcik spiegelte der frühe Rückstand vor allem die eigenen Fehler wider: „Ein tief stehender Gegner, der zwei Umschaltsituationen nutzt und in der ersten Halbzeit zwei Tore macht, weil wir uns gegenseitig schlecht abgesichert haben und nicht in Doppelfunktionen unterwegs waren. Dementsprechend geraten wir in Rückstand.“ Die Rahmenbedingungen seien dabei keine Überraschung gewesen. „Ein Platz, der spielerisch wenig zulässt, das wussten wir vorher“, sagte Fojcik. Zudem habe der Gegner konsequent verteidigt: „Dann ist es auf so einem Platz natürlich unheimlich schwer, Chancen zu kreieren, wenn der Gegner mit elf Mann in der eigenen Hälfte steht.“

Kurz nach der Pause verschärfte sich die Situation für die Gäste weiter: Tobias Reichl sah in der 46. Minute die Rote Karte. Hartenholm verteidigte den Vorsprung anschließend diszipliniert und setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt: Bara traf in der 89. Minute zum 3:0-Endstand. Fojcik erkannte die Leistung des Gegners an: „Hartenholm hat aus seinen Möglichkeiten und den Voraussetzungen vor Ort das Maximum rausgeholt.“ Der TuS habe „gutes Zweikampfverhalten“ gezeigt und „aus ihren Möglichkeiten das Optimum herausgeholt. Glückwunsch zum Sieg.“