Früher Doppelschlag ebnet Hartenholm den Weg

Der TuS Hartenholm hat im Nachholspiel des 15. Spieltags der Landesliga Holstein einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Vor 125 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Zenker mit 3:0 gegen den SV Todesfelde II durch – und nutzte dabei vor allem ihre wenigen, aber entscheidenden Momente.
Schon in der Anfangsphase gerieten die Gäste entscheidend ins Hintertreffen. Blerim Bara traf in der 7. Minute zur Führung, nur drei Minuten später legte Til Siemssen das 2:0 nach. Für Todesfeldes Trainer Sebastian Fojcik spiegelte der frühe Rückstand vor allem die eigenen Fehler wider: „Ein tief stehender Gegner, der zwei Umschaltsituationen nutzt und in der ersten Halbzeit zwei Tore macht, weil wir uns gegenseitig schlecht abgesichert haben und nicht in Doppelfunktionen unterwegs waren. Dementsprechend geraten wir in Rückstand.“
Die Rahmenbedingungen seien dabei keine Überraschung gewesen. „Ein Platz, der spielerisch wenig zulässt, das wussten wir vorher“, sagte Fojcik. Zudem habe der Gegner konsequent verteidigt: „Dann ist es auf so einem Platz natürlich unheimlich schwer, Chancen zu kreieren, wenn der Gegner mit elf Mann in der eigenen Hälfte steht.“
Kurz nach der Pause verschärfte sich die Situation für die Gäste weiter: Tobias Reichl sah in der 46. Minute die Rote Karte. Hartenholm verteidigte den Vorsprung anschließend diszipliniert und setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt: Bara traf in der 89. Minute zum 3:0-Endstand.
Fojcik erkannte die Leistung des Gegners an: „Hartenholm hat aus seinen Möglichkeiten und den Voraussetzungen vor Ort das Maximum rausgeholt.“ Der TuS habe „gutes Zweikampfverhalten“ gezeigt und „aus ihren Möglichkeiten das Optimum herausgeholt. Glückwunsch zum Sieg.“
Mit dem eigenen Auftritt zeigte sich der Trainer dagegen deutlich unzufrieden. „Umgekehrt haben wir aus den Mitteln, die wir hatten, und aus den Voraussetzungen viel zu wenig gemacht. Ein absolut enttäuschender Auftritt“, sagte Fojcik.
Für die weitere Saison wolle man die Partie dennoch schnell abhaken. „Das müssen wir verarbeiten und abhaken“, erklärte der Coach. Große Auswirkungen auf die kommenden Aufgaben erwartet er nicht: „Das hat wenig Einfluss auf die nächsten Spiele, weil wir in einer Konstellation aufgetreten sind, die wir in der U23 auch nicht alle Tage haben.“
Der Blick richtet sich deshalb bereits auf die nächste Aufgabe. „Von daher müssen wir das verarbeiten, aber dann geht es in der nächsten Trainingseinheit weiter“, sagte Fojcik. „Am Sonntag geht es gegen Türkspor von Neuem los. Das Spiel, das wir gestern gesehen haben, wird kaum Einfluss auf die weitere Arbeit haben.“
TuS Hartenholm – SV Todesfelde II 3:0
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner, Jan-André Sievers, Paul Gehrmann, Til Siemssen (46. Vincent Thormann), Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot (86. Alban Velija), Blerim Bara, Timo Malte Novak (26. Christ Noah Foli) (90. Jephthe Mianthezila), Marcio Alberto Teixeira Mateus, Santino Montell Laubinger - Trainer: Jörg Zenker
SV Todesfelde II: Jarmain Ozuzu, Johannes Willebrand (81. Yannick Phil Hagemann), Benny Soares, Reik Ole Steffens, Maximilian Aberger (70. Lasse Schwiemann), Okan Özütemiz, Tobias Reichl, Perry Dodoo, Tünay Bektas, Sam Alparslan Puranaci (65. Paul Rieseler), Cornel Josef Barlikowski - Trainer: Sebastian Fojcik
Schiedsrichter: Oliver Knoll - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Blerim Bara (7.), 2:0 Til Siemssen (10.), 3:0 Blerim Bara (89.)
Rot: Tobias Reichl (46./SV Todesfelde II/)