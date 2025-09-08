Früher Doppelschlag bringt SVB auf Kurs

TSV Meckenbeuren - SV Baindt 1:3 (0:2)
Zum Abschluss der englischen Woche gastierte der SVB beim Tabellensiebten aus Meckenbeuren, wobei Caltabianos & Weilands Team den TSV in der vergangenen Saison zwar zweimal relativ souverän besiegen konnte (2:0 und 3:0), im diesjährigen Schussenpokal den Platz jedoch als Verlierer verlassen musste (2:3).
Mit drei Siegen im Rücken trat der SVB bei herrlichem Fußballwetter sofort selbstbewusst auf und ging mit dem ersten gefährlichen Angriff eiskalt in Führung. Über halblinks landete die Kugel bei Sturmspitze Kretzer, der den Ball clever festmachte und und an die Strafraumkante zu M. Szeibel weitergab. Überraschend leichtfüßig legte sich der Baindter Vizekapitän den Ball nach seinem all-inclusive-Urlaub in der Türkei mit einem schnellen Haken auf den eigentlich schwächeren linken Fuß, mit welchem er dann aber flach und platziert in die lange Ecke zum 0:1 abschloss (3.). Auch vier Minuten später hatte M. Szeibel wieder seine Füße im Spiel, als er nach einem schnellem Spielaufbau überlegt auf die linke Seite zu L. Walser verlagerte. Dieser setzte Vordermann Fischer mit einem genauen Vertikalpass in Szene, wobei Baindts Nummer 7 Gegenspieler Weishaupt stehen ließ und von der Grundlinie scharf in die Mitte flankte. Dorthin war Lang eingelaufen, der den mustergültigen Angriff mit einem energischen Kopfball zum 0:2 abschloss (7.). Ein Traumstart für die Baindter Elf, die in der Folge durch ein geschicktes Mittelfeldpressing die spielstarke TSV-Offensive kaum zur Entfaltung kommen ließ und die häufig lang gespielten Bälle der Gastgeber souverän verteidigte. Bis auf einen unplatzierten Schuss von Marschall im Nachgang eines Standards, blieb Keeper B. Walser im ersten Durchgang dementsprechend weitestgehend beschäftigungslos. Der SVB zeigte sich durch Abschlüsse von Kretzer, M. Szeibel und Fischer weiterhin in der Offensive, jedoch fehlte die Zielstrebigkeit aus den Anfangsminuten, um die Partie bereits im ersten Durchgang zu entscheiden.
Wie zu erwarten, kam der TSV deutlich wuchtiger aus der Halbzeitpause zurück - angestachelt von einigen unterhaltsamen Kommentaren der Meckenbeurener Fans, hielt die Baindter Hintermannschaft trotz langsam nachlassender Kräfte weiterhin leidenschaftlich und diszipliniert dagegen und hielt zunächst die Null. Dies zeigte sich auch bei der bis dahin größten Chance der Gastgeber nach einer Ecke, als B. Walser einen Kopfball gegen den Pfosten lenkte und anschließend Bolgert sich in den freien Nachschuss im „Fünfer” warf und die Kugel so im letzten Moment blockte. Auf der Gegenseite hatte wiederum Konterspieler Fischer Pech, als sein Lupfer zum 3:0 vom Unparteiischen wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung abgepfiffen wurde. So blieb der TSV im Spiel und erzwang sechs Minuten vor Schluss einen fragwürdigen Foulelfmeter, als sich ein Stürmer der Gastgeber im Zweikampf mehr oder weniger in Brugger hineinfallen ließ. Mathis bedankte sich und verkürzte abgeklärt mit seinem bereits 6. Saisontor auf 2:1 (84.). In einer spannenden Schlussphase verpasste es Fischer zunächst den alten Abstand wieder herzustellen, als er nach dem erfolgreichem Umkurven von Keeper Keckeisen nur die Querlatte traf. Dafür sorgte er aber in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Geggier antizipierte einen Fehlpass im Spielaufbau, spitzelte die Kugel zu Fischer, welcher aus halblinker Position zum 1:3-Endstand einschob (90+1.).
Trotz einer angespannten Personalsituation und der Belastung von zwei intensiven Partien innerhalb der letzten sieben Tage zeigte der SVB eine geschlossene Mannschaftsleistung, belohnte sich mit dem vierten Saisonsieg und klettert damit auf Rang vier der Tabelle.
SV Baindt: Benjamin Walser, Michael Brugger, Lukas Walser, Marc Bolgert, Henry Hosse (90+3. Tobias Szeibel), Marko Szeibel (79. Übeydullah Gündogdu), Nico Geggier, Jan Fischer, Kevin Lang, Sandro Caltabiano, Max Kretzer (90+2. Adnan Kale) - Trainer: Sandro Caltabiano & Rolf Weiland
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Marko Szeibel (3.), 0:2 Kevin Lang (7.), 1:2 Jan Mathis (86. Foulelfmeter), 1:3 Jan Fischer (90.+1)
