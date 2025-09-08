Früher Doppelschlag bringt SVB auf Kurs

Zum Abschluss der englischen Woche gastierte der SVB beim Tabellensiebten aus Meckenbeuren, wobei Caltabianos & Weilands Team den TSV in der vergangenen Saison zwar zweimal relativ souverän besiegen konnte (2:0 und 3:0), im diesjährigen Schussenpokal den Platz jedoch als Verlierer verlassen musste (2:3).

Mit drei Siegen im Rücken trat der SVB bei herrlichem Fußballwetter sofort selbstbewusst auf und ging mit dem ersten gefährlichen Angriff eiskalt in Führung. Über halblinks landete die Kugel bei Sturmspitze Kretzer, der den Ball clever festmachte und und an die Strafraumkante zu M. Szeibel weitergab. Überraschend leichtfüßig legte sich der Baindter Vizekapitän den Ball nach seinem all-inclusive-Urlaub in der Türkei mit einem schnellen Haken auf den eigentlich schwächeren linken Fuß, mit welchem er dann aber flach und platziert in die lange Ecke zum 0:1 abschloss (3.). Auch vier Minuten später hatte M. Szeibel wieder seine Füße im Spiel, als er nach einem schnellem Spielaufbau überlegt auf die linke Seite zu L. Walser verlagerte. Dieser setzte Vordermann Fischer mit einem genauen Vertikalpass in Szene, wobei Baindts Nummer 7 Gegenspieler Weishaupt stehen ließ und von der Grundlinie scharf in die Mitte flankte. Dorthin war Lang eingelaufen, der den mustergültigen Angriff mit einem energischen Kopfball zum 0:2 abschloss (7.). Ein Traumstart für die Baindter Elf, die in der Folge durch ein geschicktes Mittelfeldpressing die spielstarke TSV-Offensive kaum zur Entfaltung kommen ließ und die häufig lang gespielten Bälle der Gastgeber souverän verteidigte. Bis auf einen unplatzierten Schuss von Marschall im Nachgang eines Standards, blieb Keeper B. Walser im ersten Durchgang dementsprechend weitestgehend beschäftigungslos. Der SVB zeigte sich durch Abschlüsse von Kretzer, M. Szeibel und Fischer weiterhin in der Offensive, jedoch fehlte die Zielstrebigkeit aus den Anfangsminuten, um die Partie bereits im ersten Durchgang zu entscheiden.