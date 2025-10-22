Früher Doppelschlag bringt Ensheim den Sieg

Ein Doppelschlag in den ersten zehn Minuten ebnete der DJK Ensheim am Dienstagabend den Sieg im Nachholspiel bei der DJK Neuweiler. Das Team von Trainer Andreas Fellhauer legte nach der Pause nach und gewann verdient mit 3:0 (2:0). Christooph Adams brachte die Gäste schon in der 3. Minute nach vorne, Kai Madoun schloss die gute Startphase der Saarbrücker mit dem 0:2 ab. "Das hat uns natürlich erst mal in die Karten gespielt, wir hätten sogar noch in der ersten Hälfte mehr Tore machen können. Sie kamen dann besser ins Spiel, waren im zweiten Durchgang stark, aber wir konnten nachlegen", fasste Gäste-Trainer Andreas Fellhauer das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Sulzbacher Stadtteil zusammen. Marc Bachmann sorgte mit seinem achten Saisontreffer in der 57. Minute für die Entscheidung. "Sie waren danach kämpferischer, aber wir haben keinen Gegentreffer zugelassen", ergänzte er. Im Gegenteil, bei einem Konter lief ein Ensheimer frei aufs Neuweiler Tor zu, vergab aber die Riesenmöglichkeit zum 0:4. Ensheim kletterte auf Rang Vier, hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Sonntag (15 Uhr) geht die Reise auf den Saarbrücker Wackenberg (Albrecht-Dürer-Str.) zum Auswärts-Stadtderby beim FC St. Arnual, der als Vierzehnter Punkte gegen den Abstieg braucht. "Wir hoffen, dass Fabian Hautz dann wieder zurück kommt", blickt Fellhauer voraus. Die DJK Neuweiler ist Elfter, hat einen scheinbar sicheren Sechs-Punkte-Abstand zu den gefährlichen Plätzen. Für die Sulzbacher geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim ASC Dudweiler (15 Uhr, Rasenplatz Brennender Berg, Schützenstr.) weiter, die kommenden Gastgeber sind mit acht Punkten Vorletzter und könnten weiter distanziert werden..