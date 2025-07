Frühe Treffer vom VfL sichern Testspielerfolg in Rödinghausen

Im vorletzten Härtetest vor dem Drittliga-Start hat der VfL Osnabrück einen überzeugenden Auftritt beim Regionalligisten SV Rödinghausen mit einem 2:1-Auswärtssieg gekrönt. Die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine dominante Vorstellung und belohnte sich mit zwei frühen Treffern durch Bernd Riesselmann (5.) und Bryan Henning (15.).

Erst nach 30 Minuten kam Rödinghausen zur ersten Torchance, vergab jedoch deutlich. Nach dem Seitenwechsel und einem kompletten Personalwechsel auf Osnabrücker Seite – inklusive des Debüts von Neuzugang Tony Lesueur – gelang den Gastgebern durch Eduard Probst (48.) der Anschluss. Vorausgegangen war ein Abstimmungsfehler in der VfL-Defensive.

In der zweiten Hälfte verlor Osnabrück an Struktur und Spielkontrolle, blieb aber defensiv gefestigt. Die besten Chancen auf den dritten Treffer vergaben Pröger und Lesueur, während ein mögliches Foul an Tesche im Strafraum ungeahndet blieb.