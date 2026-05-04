Frühe Treffer ebnen Emsbüren den Weg

Der SV Concordia Emsbüren (Auf) setzt sich beim SV Langen mit 3:1 durch und festigt damit Rang vier. Zwei schnelle Treffer entscheiden eine Partie, in der die Gastgeber erst nach der Pause Antworten finden.
Der SV Concordia Emsbüren hat am 26. Spieltag der Bezirksliga seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauert und beim SV Langen einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Simon Thiering legte den Grundstein bereits in der Anfangsphase und ließ sich auch von einer stärkeren Phase der Gastgeber nach der Pause nicht mehr aus der Ruhe bringen.
„Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten direkt hoch Druck machen“, erklärte Simon Thiering. Tatsächlich nutzten die Gäste ihre ersten Möglichkeiten konsequent: Sven Wulkotte (20.) und Nico Seltier (23.) trafen binnen weniger Minuten zur frühen Zwei-Tore-Führung. „Ein hoher Ballgewinn und ein zügig vorgetragener Angriff aus dem Mittelfeld bringen uns die zweifache Führung – das war verdient und gut gespielt“, so Thiering weiter.
Der SV Langen, betreut von Trainer Tobias Schulte, hatte zunächst Mühe, Zugriff auf die Partie zu bekommen. „Wir haben das Spiel des SVL nicht zugelassen und konnten sie immer wieder zu Fehlern zwingen“, beschrieb Thiering die Überlegenheit seiner Elf im ersten Durchgang.
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Langen erhöhte das Risiko und kam durch die Einwechslung von Michael Holt besser ins Spiel. „Vor allem nach der Einwechslung von Holt waren sie gefährlicher – an den ersten drei Abschlüssen war er direkt beteiligt“, sagte Thiering. Der Anschlusstreffer fiel folgerichtig: Thorben Geers verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2.
In der Schlussphase drängte Langen auf den Ausgleich, öffnete dabei jedoch Räume. Emsbüren blieb geduldig und setzte schließlich den entscheidenden Konter: Lutz Berning traf in der 86. Minute zum 3:1-Endstand. „Leider erst recht spät nutzen wir einen dieser Konter, aber damit ist das Spiel durch“, kommentierte Thiering.
Mit nun 45 Punkten aus 26 Spielen behauptet der Aufsteiger Rang vier hinter SV Union Lohne, ASV Altenlingen 1965 und VfL Weiße Elf Nordhorn. Der SV Langen bleibt mit 31 Zählern im unteren Mittelfeld auf Platz zehn. Für Emsbüren richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Aufgaben: „Die Vorfreude auf das Saisonfinale ist riesig – das sind echte Kracher, in denen die Mannschaft zeigen will, dass sie bis zum Ende alles gibt“, betonte Thiering.
SV Langen – SV Concordia Emsbüren 1:3
SV Langen: Pascal Wilken, Steffen Czolbe, Timotheus Robbers, Marvin Rohe, Patrick Schnettberg, Thorben Geers, Oliver Klene, Lennard Winkel (58. Michael Holt), Leon Deters, Markus Raming-Freesen (36. Christian Lehmann), Ronan Nijboer - Trainer: Tobias Schulte
SV Concordia Emsbüren: Paul Zwartjes, Eike Gongoll, Hinnerk Albers, Lutz Berning, Nico Timmer, Peter Berning, Sven Wulkotte, Jonas Egbers (51. Malte Heyen), Nico Seltier (84. Niklas Platt), Hermann Menke (74. Luis Sterthaus), Hendrik Lohaus (85. Elias Hermeling) - Trainer: Simon Thiering
Tore: 0:1 Sven Wulkotte (20.), 0:2 Nico Seltier (23.), 1:2 Thorben Geers (71. Foulelfmeter), 1:3 Lutz Berning (86.)