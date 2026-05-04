Frühe Treffer ebnen Emsbüren den Weg Aufsteiger Concordia nutzt starke erste Hälfte beim SV Langen – Anschluss per Elfmeter bringt kurzzeitig Spannung von ck · Heute, 08:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Der SV Concordia Emsbüren (Auf) setzt sich beim SV Langen mit 3:1 durch und festigt damit Rang vier. Zwei schnelle Treffer entscheiden eine Partie, in der die Gastgeber erst nach der Pause Antworten finden.

Der SV Concordia Emsbüren hat am 26. Spieltag der Bezirksliga seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauert und beim SV Langen einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Simon Thiering legte den Grundstein bereits in der Anfangsphase und ließ sich auch von einer stärkeren Phase der Gastgeber nach der Pause nicht mehr aus der Ruhe bringen. „Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten direkt hoch Druck machen“, erklärte Simon Thiering. Tatsächlich nutzten die Gäste ihre ersten Möglichkeiten konsequent: Sven Wulkotte (20.) und Nico Seltier (23.) trafen binnen weniger Minuten zur frühen Zwei-Tore-Führung. „Ein hoher Ballgewinn und ein zügig vorgetragener Angriff aus dem Mittelfeld bringen uns die zweifache Führung – das war verdient und gut gespielt“, so Thiering weiter.

Der SV Langen, betreut von Trainer Tobias Schulte, hatte zunächst Mühe, Zugriff auf die Partie zu bekommen. „Wir haben das Spiel des SVL nicht zugelassen und konnten sie immer wieder zu Fehlern zwingen“, beschrieb Thiering die Überlegenheit seiner Elf im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Langen erhöhte das Risiko und kam durch die Einwechslung von Michael Holt besser ins Spiel. „Vor allem nach der Einwechslung von Holt waren sie gefährlicher – an den ersten drei Abschlüssen war er direkt beteiligt“, sagte Thiering. Der Anschlusstreffer fiel folgerichtig: Thorben Geers verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2.