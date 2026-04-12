Frühe Treffer ebnen den Weg – Tabellenführer baut Vorsprung aus Rapid Lübeck lässt nichts anbrennen – klare Verhältnisse gegen Todesfelde II von ck · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Der SC Rapid Lübeck hat seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauert und den SV Todesfelde II mit 3:0 bezwungen. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Nach nur sechs Minuten eröffnete Begtullah Cavdarli den Torreigen, als Rapid einen frühen Fehler konsequent bestrafte. Nur zehn Minuten später legte Peywend Cabbar das 2:0 nach (16.) und stellte die Partie frühzeitig in Richtung Heimsieg. Todesfelde fand in dieser Phase kaum Zugriff und lief dem Rückstand hinterher. Auch wenn sich die Gäste in der Folge stabilisierten und die Partie offener gestalten konnten, fehlte es im entscheidenden Moment an Durchschlagskraft. Rapid blieb hingegen zielstrebig und nutzte seine Möglichkeiten weiterhin konsequent.

Cabbar macht den Deckel drauf In der zweiten Halbzeit verwaltete der Tabellenführer zunächst das Ergebnis, ehe erneut Cabbar in der 72. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 3:0 und krönte eine abgeklärte Vorstellung der Lübecker. Todesfelde-Trainer Sebastian Fojcik sah die Ursachen vor allem im eigenen Spiel: „Uns fehlte ein wenig die letzte Überzeugung, die man braucht, um gegen ein Spitzenteam Punkte zu holen.“ Besonders die Anfangsphase erwies sich als Knackpunkt: „So geraten wir nach zwei Fehlern in Rückstand und nutzen die Räume nicht, um noch einmal ins Spiel zu kommen, obwohl wir es danach offen gehalten haben.“