Kevin Krüger eröffnete den Torreigen in der ersten Spielminute. – Foto: Edmund Nohe/VfR

Frühe Torflut sichert Auswärtserfolg Oberliga Baden-Württemberg +++ 4:1-Sieg des VfR bei Türkspor Neckarsulm Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Mannheim Türk Neckars

Mit einem selten erlebten Blitzstart legte der VfR Mannheim die Grundlage für den Auswärtssieg beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm.

Gleich mit dem ersten Angriff nahm der VfR das Tor der Gastgeber in Dauerbeschuss. Die ersten beiden Versuche von Pasqual Pander und Shaban Veselaj konnten noch abgewehrt werden. Dann landete der Ball bei Kevin Krüger. Der nahm Maß und versenkte das Leder per Schrägschuss im Neckarsulmer Tor. Drei Minuten später erkämpfte sich Alexander Esswein das Leder und brachte es an die Strafraumgrenze. Dort lauerte Shaben Veselaj, der nach einem weiteren Doppelpass frei zum Schuss kam und überlegt ins lange Toreck vollstreckte. In der 9. Minute wehrte die Neckarsulmer Abwehr einen Schuss von Kevin Krüger zu kurz ab. Der Ball landete bei Sven Mende, der das Leder mit einem strammen Schuss unter der Torlatte beförderte. Die 3:0-Führung in der Anfangsphase ließ ein Schützenfest erwarten, doch Türkspor sendete unmittelbar ein Lebenszeichen. In der 11. Minute sah Ex-Profi Pascal Sohm den Gästetorhüter David Nreca-Bisinger weit vor seinem Kasten stehen und beförderte den Ball aus ca. 30 Metern per Bogenlampe ins VfR-Tor. Der Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, denn sie gelangten von Minute zu Minute zu mehr Spielanteilen. In Minute 25 tankten sie sich auf der rechten Seite durch. In der Mitte verfehlte ein Stürmer das VfR-Tor nur knapp. Sieben Minuten später tauchte ein Türkspor-Spieler im Strafraum auf, doch Shaban Veselaj konnte ihn kurz vor dem Torschuss in letzter Minute vom Ball trennen.

Dem VfR gelang es nun, das Spiel etwas zu beruhigen. Die Mannschaft stand sicher in der Abwehr und kam selbst zu Konterchencen. In der 37. Minute kam es zu einer Doppelchance, doch Pasqual Pander und Jannik Marx wurden beim Einschussversuch geblockt. Zwei Minuten danach verpasste Pander eine Hereingabe nur knapp. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Türkspor um den Anschlusstreffer und verlagerte das Spielgeschehen zunehmend in die VfR-Hälfte. In der 49. Minute strich ein Kopfball über das VfR-Tor. Sieben Minuten später wurde eine Flanke von links in der Mitte nur knapp verpasst. Drei Minuten danach rutschte ein Kopfball dem Schützen vor dem Tor von der Stirn. Auch in der 67. und 71. Minute kam es zu mehr brenzligen Situationen vor dem VfR-Kasten, als den Rasenspielern lieb sein konnte.