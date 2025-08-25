Frühe Tore sichern FSG 3 Meilen Altes Land den ersten Saisonsieg

Die Gäste legten einen Traumstart hin. Sandra Hänsch traf in der 2. Minute zur Führung, Julia Quast legte nur drei Minuten später nach und Luna Sophie Siebert stellte in der 20. Minute bereits auf 3:0. Der VfL Wingst fand zunächst gar nicht ins Spiel und kam erst in der 29. Minute durch Julia Rieper zum 1:3.

Trainer Carl-Philipp Pien sagte nach dem Spiel: „Nach dem misslungenen Auftakt gegen Stade wollten wir unbedingt einen Sieg einfahren und haben uns vorgenommen, von Beginn an Druck zu machen. Mit einem frühen Doppelschlag durch Sandra und Julia gelang uns genau das. Kurz darauf stellte Luna mit dem 3:0 bereits früh die Weichen auf Sieg.“

Nach dem Anschlusstreffer zeigte sich die FSG nicht mehr so dominant. „Danach ließen wir allerdings etwas nach und brachten den Gegner unnötig zurück ins Spiel. Die restliche Partie war von wenigen Highlights geprägt. Leider konnten wir die Dominanz der ersten 30 Minuten nicht konsequent über die volle Spielzeit halten – das müssen wir uns ankreiden. Am Ende geht der Sieg aber absolut in Ordnung und war auch in der Höhe verdient“, so Pien.